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玉荷苞採收期缺工 高市府找「銀髮特攻隊」相助

中央社／ 高雄26日電

5月中下旬是高雄大樹玉荷包盛產期，2、3週的採收期常發生缺工困擾。高市勞工局媒合30名中高齡工作者組「銀髮特攻隊」投入採收、包裝作業打工行列，體驗農務也賺零用錢。

高雄大樹區玉荷包一年一產，但產季只有短短2到3週，農村又因人口流失，短期支援農務勞動人口減少，每年都會上演搶工大戰，讓各農場頭痛不已。高雄市政府勞工局今天發新聞稿表示，為助農民招募短期人力，「銀髮人才服務據點」媒合30名中高齡工作者，投入玉荷包採收及包裝作業打工行列。

參與的梁大哥開心分享，自己退休後因為體力與能力都還可以勝任，為讓生活更多彩，想跑跑外送、兼職做些事情時，這次看到臉書揪團號召採收玉荷包，自己第一時間就報名。不只體驗採果、飽覽大樹田園風光，還供中餐、茶水，論件計酬一天要賺到4位數不是問題，體驗農忙、幫助農民同時賺點零用錢，也算是生活小確幸。

梁大哥說，其實退休後再工作，最重要是要考量體力負荷，若有短期、部分工時或兼差的工作，自己做得來又可以打發時間都不錯，賺錢已經不是重點。日後若有農務打工機會，還會想再參加。

農場負責人許老闆指出，荔枝採收工須早起、工作較枯燥，年輕人不願意投入，但其實採收、揀選及包裝工作難度低、工期短，很適合身體硬朗的退休族來打工。他對這群高年級生的工作能力及態度表示肯定，雖然都是新手，但穩定性高、細心度夠，經過半天的農務訓練，很快就上手，成為支援出貨的好幫手。

訓練就業中心主任楊茹憶表示，為解決農業缺工問題，高雄市銀髮人才服務據點號召55歲以上或退休欲再就業的高年級生組成銀髮農務特攻隊。除今年5月玉荷包快閃採收，去年10月左營菱角產季，也與舊城在地農家合作，成功媒合15名銀髮人力投入為期2個月的剝菱角臨時工，鼓勵退休銀髮人才體驗農趣，也助農場主補充人力。

打工 農民

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