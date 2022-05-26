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高市府2階段容積移轉 保存百年日本海軍無線電信所
逾百年歷史，在東亞無線電史扮重要角色的原日本海軍無線電信所，深具文史意義，高雄市政府為此與國防部洽定透過都市計畫變更程序進行容積調配，充分保存文資完整性，已獲高雄市都委會審議通過，文化局也同步爭取中央7億經費，明年啟動修護，進行再造。
原日本海軍鳳山無線電信所建於1917年，是日治時期日本海軍三大無線電信所之一，也是台灣目前僅存可見證當時先進無線電通信技術的場址，現地同心圓都市地景紋理更是難得一見；這處基地二戰後先後作為鳳山招待所、海軍訓導中心及明德訓練班，具文化價值，文化部2010年公告為國定古蹟。
高市府為充分保存文資完整性，2015年與國防部洽定透過都更程序移轉容積，占地8.2公頃的前鳳山新村十巷及前海軍明德訓練班，在資產價值不減損原則下啟動都更，並分階段調配容積，全案在都市計畫公告實施後，再由國防部贈予高市府土地及建物。
高市都委會25日已審議通過這處國定古蹟將採取兩階段容積調派，創造文資場域與地景保存再生典範，占地5.9公頃的前海軍明德訓練班是第一階段的容積送出基地，以93期重劃區、黃埔二村及實踐四村的住宅區等作為容積接收基地。第二階段則以占地2.3公頃的前鳳山新村10巷作為容積送出基地，以大寮第81期重劃區的住宅區作為接收基地。
都發局表示，這次審議通過的範圍考量到大、小碉堡、十字電台、辦公廳舍等古蹟主體都位在海軍明德訓練班範圍，另考量容積調派至接受基地後對都市發展衝擊影響，都委會附帶要求保全容積接受基地相鄰社區環境相容性的品質。
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