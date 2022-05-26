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高市府2階段容積移轉 保存百年日本海軍無線電信所

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
原日本海軍鳳山無線電信所現址留存的同心圓都市地景紋理，難得一見。圖／高市都發局提供
原日本海軍鳳山無線電信所現址留存的同心圓都市地景紋理，難得一見。圖／高市都發局提供

逾百年歷史，在東亞無線電史扮重要角色的原日本海軍無線電信所，深具文史意義，高雄市政府為此與國防部洽定透過都市計畫變更程序進行容積調配，充分保存文資完整性，已獲高雄市都委會審議通過，文化局也同步爭取中央7億經費，明年啟動修護，進行再造。

日本海軍鳳山無線電信所建於1917年，是日治時期日本海軍三大無線電信所之一，也是台灣目前僅存可見證當時先進無線電通信技術的場址，現地同心圓都市地景紋理更是難得一見；這處基地二戰後先後作為鳳山招待所、海軍訓導中心及明德訓練班，具文化價值，文化部2010年公告為國定古蹟

高市府為充分保存文資完整性，2015年與國防部洽定透過都更程序移轉容積，占地8.2公頃的前鳳山新村十巷及前海軍明德訓練班，在資產價值不減損原則下啟動都更，並分階段調配容積，全案在都市計畫公告實施後，再由國防部贈予高市府土地及建物。

高市都委會25日已審議通過這處國定古蹟將採取兩階段容積調派，創造文資場域與地景保存再生典範，占地5.9公頃的前海軍明德訓練班是第一階段的容積送出基地，以93期重劃區、黃埔二村及實踐四村的住宅區等作為容積接收基地。第二階段則以占地2.3公頃的前鳳山新村10巷作為容積送出基地，以大寮第81期重劃區的住宅區作為接收基地。

都發局表示，這次審議通過的範圍考量到大、小碉堡、十字電台、辦公廳舍等古蹟主體都位在海軍明德訓練班範圍，另考量容積調派至接受基地後對都市發展衝擊影響，都委會附帶要求保全容積接受基地相鄰社區環境相容性的品質。

原日本海軍鳳山無線電信所為日治時期日本海軍三大無線電信所之一，逾百年歷史，高市都委會審議通過採取兩階段容積調派，創造文資場域與地景保存再生典範。圖／高市都發局提供
原日本海軍鳳山無線電信所為日治時期日本海軍三大無線電信所之一，逾百年歷史，高市都委會審議通過採取兩階段容積調派，創造文資場域與地景保存再生典範。圖／高市都發局提供

海軍 國定古蹟 日本

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