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前明德訓練班保存計畫 高市都委會審議通過

中央社／ 高雄25日電

高市府今召開第102次都市計畫委員會，審議通過國定古蹟，逾百年歷史的鳳山原日本海軍無線電信所的前明德訓練班保存計畫。後續將逐棟調查、修復與再利用，彰顯其文化價值。

主持今天會議的副市長林欽榮說，原日本海軍鳳山無線電信所建於1917年，已逾百年歷史，為日治時期日本海軍三大無線電信所之一，見證當時最先進無線電通信技術，具東亞無線電史重要角色，留存的同心圓都市紋理也極為特殊。

二戰後國民政府接收，先後作為鳳山招待所、海軍訓導中心及明德訓練班，歷經白色恐怖、管訓班等重要歷史階段，具國防及人權等重要價值，文化部於民國99年公告為國定古蹟。

林欽榮指出，為保存特殊文化價值及時代意義文化資產，將其中核心區域為8.2公頃前鳳山新村十巷及前海軍明德訓練班，以國防部資產價值不減損為原則平衡眷改基金，辦理都市計畫變更，透過分階段容積調配，提高接受基地土地價值。依都市計畫法第27條之1規定，於都市計畫公告實施後，由國防部將土地及建物捐贈予市府，後續市府將逐棟進行詳細調查、修復與再利用工作，開放供民眾參觀，彰顯其文化價值。

都發局長吳文彥表示，容積調配第一階段因古蹟主體如大碉堡、小碉堡、十字電台、辦公廳舍等都位於海軍明德訓練班範圍，因此優先以前海軍明德訓練班5.9公頃作為容積送出基地，並以工協新村(第93期重劃區)、黃埔二村及實踐四村等住宅區作為容積接受基地；第二階段則以前鳳山新村十巷2.3公頃作為容積送出基地，並以大寮第81期重劃區住宅區作為容積接受基地。

都發局區域發展及審議科表示，由於古蹟本體建物達13棟，多數建物因閒置長久失修，有建物屋頂及覆土層漏水、園區排水不良、樑柱及屋架結構毀損等問題，亟需進行整體修復。

目前市府文化局已在3月向中央提報歷史現場再造計畫，預計爭取新台幣7億元修復經費，期望經費核定與產權取得同步到位，可正式啟動修復工程再現歷史場域樣貌，除成為特色景點，更能帶動地方經濟文化觀光。

海軍 國定古蹟

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