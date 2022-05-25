屏東二峰圳百年慶系列活動 見證永續水圳文化

1921年至1923年間，日本工程師鳥居信平打造二峰圳灌溉屏東平原，走過一個世紀，二峰圳至今仍然流水潺潺，為現代水利工程帶來新思維及啟發。

屏東縣政府6月起以「謝謝你，二峰圳」為主軸，舉辦一系列百年紀念活動，包括紀念典禮、國際學術研討會、走讀導覽、繪本出版等，涵蓋水利、文化歷史及生態觀光，特別邀請鳥居信平的孫子日本東京大學名譽教授鳥居徹來台，見證這條牽起台日情誼的水圳百年風華。

「二峰圳不只是灌溉功能，兼具歷史、文化、產業經濟等多重意義」，縣長潘孟安說，屏東過去有糖都之稱，屏東平原種植大片甘蔗田，當年鳥居信平創新使用伏流水，以清澈水質灌溉土地，孕育出屏東縣產業聚落及歷史人文，近年更成為「地下水庫」、伏流水工程的借鏡，讓水資源永續發展，是台灣偉大的水利工程。

屏東科技大學榮譽教授、水專家丁澈士說，鳥居信平在歷時4年調查後決定在河川中建置取水工程，過去台灣沒有這種創新工法，枯水期時河床一滴水都沒有，但河床底下卻是豐沛伏流水，且經過二峰圳過濾的水天然潔淨，是現代供應民生用水非常珍貴的經驗。

水利處長江國豐說，二峰圳曾歷經二次整修，至今仍功能良好，二峰圳主體結構在河床底下，不易受河水沖刷影響，簡單修復就能恢復功能，縣府也受啟發，林邊溪上游伏流水工程，盼未來能像二峰圳一樣，永續取水。

文化處長吳明榮說，2008年縣府依據「文化資產保存法」將二峰圳登錄為文化景觀，表彰這座集水廊道的歷史意義及重要性。