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台灣皮影史縮影 高雄皮影戲館「虎年特展」展至明年

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市皮影戲館「百獸之王-虎年特展：東華皮影戲團」今天舉辦開幕式，東華皮影劇團長張榑國（前排右六）、高史博館代理館長李旭騏（前排右七）等人出席。圖／高雄市皮影戲館提供
高雄市皮影戲館「百獸之王-虎年特展：東華皮影戲團」今天舉辦開幕式，東華皮影劇團長張榑國（前排右六）、高史博館代理館長李旭騏（前排右七）等人出席。圖／高雄市皮影戲館提供

高雄市皮影戲館邀請有200年歷史觀音山東華皮影劇團共同推出「百獸之王-虎年特展：東華皮影戲團」特展，即日起展至明年2月26日，展場內除擺出虎年主題皮影，還有東華皮影劇團至今歷年重要團史及文物，高市皮影戲館指出，東華的劇團史幾乎等同台灣的皮影史。

東華皮影劇團位於高雄大社區，自1820年清治時期草創，歷經日治皇民化運動、國民黨剛來台，到現今現代化發展，是現存台灣營運的皮影劇團中歷史最悠久，涵蓋繪畫、雕刻、編劇、配樂、唱白等領域，累積的大量作品記錄了劇團歷史，也見證台灣常民娛樂文化的發展。

高市皮影戲館「虎年特展」今舉辦開幕式，邀請東華皮影劇團第六代兼團長張榑國，與第七代同台演出新劇「武松愛老虎」。高雄歷史博物館代理館長李旭騏表示，高市皮影戲館成立28年，皮影戲是高雄特殊文化藝術，特別感謝東華皮影劇團提供展出珍貴文物及老照片等，特展期間也將舉辦親子體驗、講座等，歡迎感興趣民眾關注皮影戲館及東華皮影劇團臉書粉專。

高市皮影戲館表示，特展分成三大展區，「與藝傳史」以歷史影像及剪報，呈現1970年代初期劇團受邀至美國巡演64場的成就；「虎虎生風」精選五部「虎」相關的戲碼，生動靈活、各式造型的老虎一字排開，充分展現藝師精湛的刻畫技藝。

張榑國為高雄市無形文化資產「皮影戲偶製作技術」保存技術保存者，展場中也特別展出他運用獨特技法，陰刻陽刻、五至十分相等，刻製高達210公分的「八仙過海圖」館藏，此外，觀眾也能藉由「生生不息」的主題彙整東華皮影劇團從傳承到多元發展，透過不同的世代、舞台與表演形式，延續珍貴的劇團歷史及祖傳技藝。

高雄市皮影戲館「百獸之王-虎年特展：東華皮影戲團」特展，即日起至明年2月26日展出，現場展示與虎相關的皮影。記者陳玫伶／攝影
高雄市皮影戲館「百獸之王-虎年特展：東華皮影戲團」特展，即日起至明年2月26日展出，現場展示與虎相關的皮影。記者陳玫伶／攝影
高雄市皮影戲館「百獸之王-虎年特展：東華皮影戲團」特展，展出東華皮影劇團日治皇民化時期演出許可證明。記者陳玫伶／攝影
高雄市皮影戲館「百獸之王-虎年特展：東華皮影戲團」特展，展出東華皮影劇團日治皇民化時期演出許可證明。記者陳玫伶／攝影
高雄市皮影戲館邀請有200年歷史觀音山東華皮影劇團共同推出「百獸之王-虎年特展：東華皮影戲團」特展，即日起至明年2月26日展出。記者陳玫伶／攝影
高雄市皮影戲館邀請有200年歷史觀音山東華皮影劇團共同推出「百獸之王-虎年特展：東華皮影戲團」特展，即日起至明年2月26日展出。記者陳玫伶／攝影
東華皮影劇團第六代張榑國特別以獨特技法刻製「八仙過海圖」。記者陳玫伶／攝影
東華皮影劇團第六代張榑國特別以獨特技法刻製「八仙過海圖」。記者陳玫伶／攝影
高雄市皮影戲館「百獸之王-虎年特展：東華皮影戲團」特展，現場展示將過去口傳的劇本製成書籍過程。記者陳玫伶／攝影
高雄市皮影戲館「百獸之王-虎年特展：東華皮影戲團」特展，現場展示將過去口傳的劇本製成書籍過程。記者陳玫伶／攝影

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