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屏東二峰圳慶百年 鳥居信平孫將來台見證水圳風華

中央社／ 屏東縣25日電

日本工程師鳥居信平以自然工法打造二峰圳，工程走過百年仍然流水潺潺，屏東6月起舉辦「二峰圳，謝謝你」紀念活動，邀請鳥居信平孫子鳥居徹，來台見證水圳百年風華。

鳥居信平在1921年至1923年間打造二峰圳，灌溉屏東平原，走過一個世紀仍流水潺潺，並為現代水利工程帶來新思維及啟發，屏東縣政府舉辦一系列百年紀念活動，包括紀念典禮、國際學術研討會、走讀導覽、繪本出版等，涵蓋水利、文化歷史及生態觀光，特別邀請鳥居信平的孫子日本東京大學名譽教授鳥居徹來台。

屏東縣政府今天召開記者會，屏東水利處長江國豐會中表示，二峰圳歷經2次整修，至今仍功能良好，主體結構在河床底下，比較不易受到河水沖刷影響，簡單修復就能恢復功能，縣府也因此受到啟發，在林邊溪上游進行伏流水工程，希望未來也能像二峰圳一樣，永續取水。

屏東文化處長吳明榮指出，二峰圳對農業灌溉與民生用水有極大貢獻，更是人類與自然共生的典範，縣府於2008年依據「文化資產保存法」登錄為文化景觀，表彰這座集水廊道的歷史意義及重要性。

屏東研考處長黃國榮說，迎接二峰圳百年，跨局處整合推出系列活動，其中有一場國際研討會，針對二峰圳灌溉工程、地下伏流水挹注、地下水補注湖等議題進行討論交流，也為二峰圳邁向下一個百年留下紀錄。

屏東科技大學榮譽教授丁澈士指出，過去台灣沒有這種創新的工法，枯水期河床一滴水都沒有，但河床底下卻是豐沛的伏流水，可以開發使用，且經過二峰圳過濾的水天然潔淨，這也是現代供應民生用水非常珍貴的經驗。

屏東縣政府 日本 東京大學

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