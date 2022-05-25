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高雄MeNGo國際合作 與全日空簽合作備忘錄

中央社／ 高雄25日電

高雄市推動MeNGo交通行動服務成效受矚目，交通局與全日空航空公司及交通部運輸研所三方今天簽署合作備忘錄。這次跨領域合作，也為後疫情時代台日觀光旅行開啟新篇章。

MeNGo交通行動服務除了推廣至國內其他縣市，日前與日本小田急地鐵株式會社簽署合作備忘錄。今天在高雄市副市長林欽榮，以及日本台灣交流協會高雄事務所副所長古田清史見證下，三方簽署合作備忘錄，開創台日創新交流模式。

高市府交通局長張淑娟、運研所長林繼國透過視訊與全日空航空公司（ANA）未來創造室MaaS推進部長鈴木謙次簽署MeNGo計畫與Univeral MaaS計畫合作備忘錄。

林欽榮表示，日本是國人最喜愛旅遊國家，兩地地理位置相近，每年赴日本旅遊人數超過數百萬人，透過MeNGo計畫與ANA簽屬合作備忘錄，為雙方在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代觀光旅遊及運輸奠定良好基礎。

林繼國說，這次與日本第一全日空航空公司合作，踏出台日MaaS跨境服務一大步，期待透過雙方交流合作，發揚MaaS宗旨，使台日跨境交通行動服務更無縫、便捷。

鈴木謙次對於「Universal MaaS」理念能夠受台灣方面認同表達感謝之意，也希望日後跟高雄市的MeNGo計畫多多交流、後續有更進一步合作可能性。

交通局運輸管理科新聞稿表示，ANA是日本規模最大航空公司，也是日本唯一自2013年起持續獲得全球航空公司評鑑5星級肯定的航空公司。ANA以提供讓任何人都能自在、便利隨心所欲移動的交通服務為目標。「Universal MaaS」透過各運具業者服務整合，串接旅客從家裡出發第一哩路到搭機、降落後抵達目的地的最後一哩路交通，實現真正的無縫旅程體驗。

高市府與交通部運研所合作的MeNGo計畫自民國107年9月正式上線以來，會員數達4.5萬餘人、銷售套票達23萬套、使用次數超過1340萬次，成績斐然，吸引許多國外城市關注。市交通局也曾赴ITS智慧運輸大會及在APEC運輸工作小組會議分享經驗，今年並獲APEC ESCI 2022智慧運輸類別銀牌殊榮。

MaaS（Mobility as a Service）是一個交通整合服務新觀念，服務目的旨在打造一個比自己擁有車輛及使用車輛還更方便、更可靠、更經濟的交通服務，讓民眾的行為從擁有車輛轉變為擁有交通服務。MaaS的根本精神在建立以使用者為核心的交通服務典範。

日本台灣交流協會 高雄市 疫情

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