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關懷基層黨員 國民黨金門黨部送出7千份防疫物資

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
國民黨金門縣黨部為了關懷基層黨員，今天發起送防疫物資給黨員活動，黨部主委吳興邦（左三）偕同兩位義務副主委王水彰（左二）、王添泉（右三）代表送防疫物資給地方黨部幹部。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部為了關懷基層黨員，今天發起送防疫物資給黨員活動，黨部主委吳興邦（左三）偕同兩位義務副主委王水彰（左二）、王添泉（右三）代表送防疫物資給地方黨部幹部。記者蔡家蓁／攝影

全國疫情持續升溫，金門的確診人數也不斷攀升，國民黨金門縣黨部為了關懷基層黨員，近日也發起送防疫物資給黨員活動，預計送出包括酒精與乾洗手等將近7千份的防疫物資，希望透過點線面的聯繫關懷，強化國民黨的基層組織，頗受基層黨員好評。

國民黨金門縣黨部主委吳興邦表示，近日陸續收到不少防疫物資，都是由熱愛國民黨的善心人士所捐贈，他與團隊商議後，決定全數用來送給基層黨員，盼讓大家感受到黨部的關心與溫暖。

吳興邦說，他以「點線面」的概念，將物資先交給各鄉鎮的黨部義務主任，再由他們發給各區小組長，由小組長發給各基層黨員，他說，以前很多人抱怨不認識小組長，透過這樣的方式，讓他們彼此互相熟悉，未來組織要動員也會比較活絡。

他也呼籲善心人士踴躍捐輸與多捐贈防疫物資，吳興邦說，金門不少基層黨員的年齡偏高、且經濟收入不高，在疫情嚴峻之下，希望能多照顧他們，行有餘力下，也會提供其他弱勢族群的幫助。

吳興邦強調，「黨是大家的」，希望大家能一起來用心經營，大家要凝聚彼此情感，群策群力，才能讓國民黨更壯大。

國民黨金門縣黨部為了關懷基層黨員，今天發起送防疫物資給黨員活動，希望讓基層黨員感受到溫暖。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部為了關懷基層黨員，今天發起送防疫物資給黨員活動，希望讓基層黨員感受到溫暖。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部主委吳興邦（中）今天送防疫物資給地方黨部幹部，並與他們座談。記者蔡家蓁／攝影
國民黨金門縣黨部主委吳興邦（中）今天送防疫物資給地方黨部幹部，並與他們座談。記者蔡家蓁／攝影

國民黨 金門 疫情

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