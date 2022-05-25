疫情下獻愛 高雄後備憲兵號召公益捐血

疫情風暴未歇，全台血庫告急，高雄市政府與高雄市後備憲兵荷松協會攜手辦捐血，展現「捐血一袋，救人一命」精神，以實際行動支持台灣醫療量能。

高雄市「後備憲兵公益捐血暨環境教育宣導」5月22日在左營區新莊南三媽天后宮微笑廣場、前鎮區草衙四里活動中心籃球場登場，後備憲兵、眷屬及社區民眾共同挽袖捐血，在疫情氛圍下，捐血獻愛更顯得可貴。

高雄市民政局長閻青智說，受疫情影響，民眾捐血意願降低，此次活動邀請高雄市環保局一起參與，有環境教育行動巡迴車到場，透過互動方式讓市民體驗各類環境教育教具，讓活動更加豐富，也增添知識性。活動過程，捐血民眾及工作人員全程戴口罩、量額溫及酒精消毒，落實防疫措施。