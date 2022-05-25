高雄高齡志工不畏疫情 組團協助發放關懷包
COVID-19確診數增多，高雄市各區公所忙著發放防疫關懷包，一群平均年近70歲的高齡志工團，近日主動到人口最多的鳳山區公所幫忙，即使腰酸背痛也不喊苦，讓區長感動又感謝。
高雄市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數持續增加，市府啟動防疫關懷包得來速服務，確診者可透過親友到各區公所等據點領取。
鳳山區長石慶豐接受中央社記者訪問表示，他日前接到認識的志工廖明珠的電話，主動詢問他區公所是否需要幫忙，宛如及時雨，紓解了公所防疫工作人力緊張窘境。
石慶豐說，鳳山區人口數多，每天約發出700多個關懷包，發放動線至少要8個人，進行手部清消、確認身分、電腦查詢及發放關懷包等工作；公所幾乎全員出動，連保全也一起幫忙，加上志工團主動來協助，「真的幫了大忙！」
石慶豐說，保全和志工主要負責後勤支援，協助物資盤點、打包等整備工作，而與民眾接觸的核對、發放等工作仍由公所人員處理；來幫忙的志工都要打過3劑疫苗，公所也為他們保了意外險，增加保障。
廖明珠號召近30人到鳳山區公所幫忙，廖明珠接受中央社記者訪問表示，因為看到疫情嚴重，心想自己是否可以做什麼，於是聯繫區長有沒有可以幫忙，並號召近30名志工，組團到區公所協助防疫工作。
廖明珠說，志工平均年齡將近70歲，年紀最長的是75歲，大家幾乎都有志工經驗，雖然較年長，但都很有服務熱忱，做起事來不馬虎；雖然疫情嚴重，但因志工不需要直接接觸民眾，也都有打3劑疫苗，不會太擔心。
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