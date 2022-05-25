未跟上政府e化腳步挨批 墾管處啟動網路申請服務

墾丁國家公園涵蓋屏東縣恆春鎮、車城鄉和滿州鄉，民眾申請土地使用分區和農地用地證明頻繁，但本人要親自到墾管處或以郵寄方式申請，被批未跟上政府電子e化效率和便利性腳步；墾管處請電腦軟體工程師修改後， 原本只提供查詢功能的土地使用分區查詢系統，即日起增加線上申請土地使用分區及農業用地證明書服務。

墾管處企劃經理課長張芳維說，墾管處每年受理申請土地使用分區證明件數有 1000 多件，農業用地證明也有近千件，過去民眾申請土地使用分區及農業用地證明書時，需親至墾管處辦理或以郵寄申請書方式申請，遠途民眾要舟車勞頓，且郵寄申請需審核流程，加上書信寄送往返時間，過程耗費時間與金錢，不時有未跟上政府電子e化腳步的怨言。

他說，修改後，日起申請方式新增加網路申請，只要上墾管處官網行政服務攔，透過土地分區查詢及線上申請系統填寫申請資料，依照流程指引完成繳款後，後續證明書會以電子郵件寄送通 知，申請人再依所提供連接下載核發的證明書及電子收據，不僅減少紙張的消耗，核發時程也可減少 2至3天書信寄送時間，大大縮短民眾領件的等待期間。

他說，為方便民眾繳交申請規費，系統提供線上繳費功能，申請人可選擇以線上刷卡、ATM轉帳、四大超商代收等方式繳款。但仍依所選擇的繳款方式另收手續費；為方便申 請人了解申請流程、繳款方式及手續費用等，網站系統也 提供申請流程說明查詢，可多加利用提升效率及便利性。