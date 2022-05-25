洗脫賄選島 金門地檢署查賄小組揭牌嚴防境外資金進入

年底九合一選舉日漸逼近，福建金門地方檢察署今天成立「查察賄選及暴力執行小組」，並於今日上午與全國同步舉行揭牌儀式，正式啟動選舉查察工作，福建金門地方檢察署檢察長郭景東表示，今年選情激烈，除了傳統的查察賄選外，今年檢調也會將重點放在嚴防「境外資金」進入。

這項揭牌儀式由福建金門地方檢察署檢察長郭景東、地檢署主任檢察官李仲仁、金門縣警察局長廖高江、福建省調查處長黃建華及金門縣政府政風處處長陳宗強共同主持，以具體行動表達檢警調政風對查察賄選工作之重視。

李仲仁在受訪時表示，目前還在跟警方、調查處合作佈線中，等選舉日接近時，就會針對情資做具體分析，他也透露，目前已有（他）字案立案，但具體件數，不方便提供；（偵)字案則還沒有。

李仲仁研判今年的賄選手法，應該跟以往差不多，大多以現金期約跟旅遊招待，他也提到，金門比較特殊，因為實際居住人口不多，所以包括不在籍人口跟幽靈人口多，這部分檢調都有密切聯繫，持續關注中。

據了解，今年的議員選舉格外激烈，投入參選的人也多，李仲仁說，根據目前情資，今年的選情比較激烈，各鄉鎮長、議員與鎮民代表的參選人都增多，選情相對激烈，買票的情形應該會比以往多。