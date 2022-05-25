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洗脫賄選島 金門地檢署查賄小組揭牌嚴防境外資金進入

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門地方檢察署檢察長郭景東（左）與主任檢察官李仲仁受訪時表示，今年的選情相對激烈，估計買票情形會比以往多。記者蔡家蓁／攝影
金門地方檢察署檢察長郭景東（左）與主任檢察官李仲仁受訪時表示，今年的選情相對激烈，估計買票情形會比以往多。記者蔡家蓁／攝影

年底九合一選舉日漸逼近，福建金門地方檢察署今天成立「查察賄選及暴力執行小組」，並於今日上午與全國同步舉行揭牌儀式，正式啟動選舉查察工作，福建金門地方檢察署檢察長郭景東表示，今年選情激烈，除了傳統的查察賄選外，今年檢調也會將重點放在嚴防「境外資金」進入。

這項揭牌儀式由福建金門地方檢察署檢察長郭景東、地檢署主任檢察官李仲仁、金門縣警察局長廖高江、福建省調查處長黃建華及金門縣政府政風處處長陳宗強共同主持，以具體行動表達檢警調政風對查察賄選工作之重視。

李仲仁在受訪時表示，目前還在跟警方、調查處合作佈線中，等選舉日接近時，就會針對情資做具體分析，他也透露，目前已有（他）字案立案，但具體件數，不方便提供；（偵)字案則還沒有。

李仲仁研判今年的賄選手法，應該跟以往差不多，大多以現金期約跟旅遊招待，他也提到，金門比較特殊，因為實際居住人口不多，所以包括不在籍人口跟幽靈人口多，這部分檢調都有密切聯繫，持續關注中。

據了解，今年的議員選舉格外激烈，投入參選的人也多，李仲仁說，根據目前情資，今年的選情比較激烈，各鄉鎮長、議員與鎮民代表的參選人都增多，選情相對激烈，買票的情形應該會比以往多。

郭景東受訪時提到，除了傳統賄選外，今年檢調的重點也放在「境外資金」與假訊息散步；他強調，揭牌儀式雖然是今天啟動，但不表示現在才做，其實他們早在先前就已超前部署，目前也都在佈線中，等情資進一步成熟後，就會做處理。

福建金門地方檢察署今天成立「查察賄選及暴力執行小組」，並於今日上午與全國同步舉行揭牌儀式。記者蔡家蓁／攝影
福建金門地方檢察署今天成立「查察賄選及暴力執行小組」，並於今日上午與全國同步舉行揭牌儀式。記者蔡家蓁／攝影
福建金門地方檢察署今天成立「查察賄選及暴力執行小組」，檢警調首長一起主持揭牌儀式。記者蔡家蓁／攝影
福建金門地方檢察署今天成立「查察賄選及暴力執行小組」，檢警調首長一起主持揭牌儀式。記者蔡家蓁／攝影

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