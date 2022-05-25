疫情風暴下安養院很脆弱 院方要家屬幫忙補快篩

台東等多個縣市都傳出機構群聚染疫事件，長照機構是疫情之下最脆弱場域之一，經常一個老人中鏢，可能全區都感染。有讀者投訴本報表示，其母所住私人安養院竟要家屬自購快篩，令她相當不解。

讀者投訴指出，母親住私人安養院，近日院方通知家屬，若親人要用到快篩，請家人付錢或補足快篩來，她不解，政府是否應配發一些免費快篩劑給長照機構，機構要家屬自費負擔快篩是否合理？她說，自己是很閒的家屬，有餘力跑藥局買快篩送到安養院，不知道其他家屬要如何補貨。

這名讀者也說，她近期透過團構管道買100支快篩劑送到母親住的安養院，交院方分配使用，不免憂心，疫情看不到盡頭，安養院快篩劑若供需拉警報，政府應該伸援手，才能讓安養院運作無虞。

高雄大寮一家長照機構日前出現群聚感染事件，照顧人力吃緊。市府表示，隔離、治療期間，依據分艙分流原則，中重症者移出就醫，其餘採輕症工作人員照顧輕症住民，無症狀者照顧無症狀住民等方式因應。衛生局簡技潘炤穎指出，各長照機構都面臨感染風險，一旦出現感染情況，採取「就地處置」投藥等方針。

高雄市長陳其邁說，約半個月前，高雄人口密集機構已啟動快篩，把可能染疫風險降到最低，高雄154家老人福利機構一周要快篩3次、64家護理之家等一周要快篩2次，同樣高風險的身心障礙兒童少年、托嬰中心等，工作人員每周快篩2次，提高警覺，機構快篩劑用量確實大。

高雄市衛生局長黃志中表示，公私立長照機構的工作人員，由衛生所發公費快篩試劑定期快篩，住民目前則沒有，因為住民行動力多有限，若有傳染，多是由工作人員帶進病毒。

一名長照機構照護員說，若長照機構發生群聚，只有「慘」字可形容，行動不便、抵抗力差的老人家避也無處避，確診但無症狀工作人員，一樣也是被「關起來」，也要照顧確診的住民，直到大家都變陰性才能自由。怕社區病毒傳進來，現在門禁都很嚴，請家屬盡量不要探視，但對抗的是看不見的病毒，大家只能自求多福，空間不斷消毒。

屏東縣政府表示，4月底已免費提供1萬4880分醫用快篩試劑，給全縣100家住宿型機構使用，若機構試劑不足，會協助調撥使用。此外，中央近日要求各縣市調查機構自費購置快篩劑需求，縣府已完成通報。縣府表示，目前快篩安全準備量仍足夠，機構若有需求，隨時跟縣府反映即可，除首批免費，之後由機構自費，機構申請後或可再跟家屬收費，目前機構為了防疫管控探訪，不太可能再要求家屬送快篩，徒增染疫風險。

台東縣社會處長陳淑蘭說，疫情爆發前，便已要求各養護機構，要準備一個月量防疫物資，快篩劑準備困難，社會局3月間向廠商下單，對方原承諾每支58元，5月可交貨，上個月來電說，被政府徵用了無貨可交，社會處透過多方關係，也向中央爭取一定數量，定量協助各機構，近期台東有4處機構出現群聚感染，衛生局提供1100支快篩給這4處機構。

台東一名機構護理師直言，快篩的確有限，負責人每天在想辦法調貨，甚至自行排隊去買，不少家屬會關心機構內快篩夠不夠，有家屬會排隊幫忙買再送來機構。