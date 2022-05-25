屏東1期稻作罕見褐飛蝨 及時防治避「蝨燒」
屏東1期稻作近日出現褐飛蝨危害，農糧署南區分署長羅正宗呼籲，褐飛蝨族群密度增高時，易使稻株倒伏，受害區塊相連造成全面枯萎，形成「蝨燒」現象，嚴重導致全區無收穫。
羅正宗透過新聞稿表示，1期稻作褐飛蝨危害情形很少見，褐飛蝨常群集於稻叢基部吸食稻株養液，分泌物會引發煤煙病，導致稻株黃化，影響植株光合作用及發育，若在孕穗期受害，結穗數及稔實率將明顯下降。
羅正宗說，褐飛蝨族群密度增高時，易使稻株枯萎倒伏，受害區塊相連造成全面枯萎，形成所謂的「蝨燒」現象，如未及時防治，有可能漫延全區，嚴重者導致全區無收穫，呼籲農民依農委會推薦藥劑防治。
農糧署南區分署提醒農民和收割業者配合稻穀成熟再採收，濕穀含水量較低，品質好、折算價格的稻穀無論繳交公糧或賣給市場，農民收益都最高。
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