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金門海印寺送暖 贈全縣獨居長者快篩劑與禮盒

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
愛心行善！金門縣太武山海印寺弘法基金會今天由性海法師率領董監事代表，致贈禮盒及快篩試劑，委由社會處轉送給全縣獨居長者，希望讓長輩們感受到社會的關懷。圖／縣府提供
愛心行善！金門縣太武山海印寺弘法基金會今天由性海法師率領董監事代表，致贈禮盒及快篩試劑，委由社會處轉送給全縣獨居長者，希望讓長輩們感受到社會的關懷。圖／縣府提供

新冠肺炎疫情延燒，各產業都受到影響，但行善不能等待。金門縣太武山海印寺弘法基金會今天由性海法師率領董監事代表，於端午佳節前夕攜帶奶粉禮盒233份及快篩試劑到金門縣政府社會處，委由社會處轉送給全縣獨居長者，希望讓長輩們感受到社會的關懷。

性海法師帶領真化師父及該基金會董監事代表洪志合、王漢文、張含麗、吳素蘭與工作人員等10人親自到社會處，由社會處長董燊與副處長李廣榮等人代表接受，董燊也代表楊鎮浯縣長感謝太武山海印寺弘法基金會長年來對本縣獨居長者關懷與照顧。

董燊指出，這項行之有年的年節送暖活動，縣政府每年都會連結社會處綜合福利服務志工隊、長青樂活志工隊與五鄉鎮公所綜合福利志工隊，辦理訪視各鄉鎮轄屬內獨居長者，轉贈金門海印寺端午節慰問禮品，並就其居住環境清潔打掃。

但他也提到，目前COVID-19疫情仍較為嚴峻，故由各隊自行擇日並遵循相關防疫規定辦理，將防疫觀念再次向長輩宣導，期盼透過志願服務，聯合地區志工的力量，展現志工積極的服務、真誠的關懷，讓所有獨居長輩可以過個平安健康溫馨的佳節。

獨居 金門 疫情

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