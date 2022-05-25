快訊

「32220402」千萬富翁是你嗎？ 3-4月期統一發票特別獎出爐

無腿泳士全國身障運奪7金 昨夜騎車打滑摔車遭輾斃

金門海印寺祝端午平安 贈獨居長者禮盒快篩劑

中央社／ 金門縣25日電

金門縣太武山海印寺弘法基金會性海法師今天帶領真化師父及基金會董監事代表，攜帶奶粉禮盒及快篩試劑到縣府社會處，委由社會處轉送全縣獨居長者，提前祝福端午節平安。

金門縣政府社會處發布新聞稿表示，處長董燊和副處長李廣榮等陪同代表接受，感謝海印寺弘法基金會長年來對本地獨居長者關懷與照顧。

董燊表示，這項行之有年的年節送暖活動，縣府每年都會連結社會處綜合福利服務志工隊、長青樂活志工隊與五鄉鎮公所綜合福利志工隊，辦理訪視各鄉鎮轄屬內獨居長者，轉贈海印寺端午節慰問禮品，並協助長者清潔打掃居住環境。

但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍然嚴峻，董燊說，各志工團隊自行擇日並遵循相關防疫規定辦理，並將防疫觀念再次向長輩宣導，期盼透過志願服務，聯合地區志工的力量，展現志工積極服務和真誠關懷精神，讓獨居長輩可以過個平安健康的佳節。

獨居 金門 端午節

延伸閱讀

端午到宜蘭傳藝園區 立蛋、送文昌午時水、cos蛇蛇打卡

陸民航業回溫 端午機票訂量漲

貨源充足 八大超商零售通路快篩劑不再每人限購1劑

協調台商捐贈 私訊陳玉珍Line領免費快篩

相關新聞

腦傷童等了2920天終於被收養 寄養父母含淚祝福

腦傷的小意8年前被安置到屏東家扶寄養父母彭湘明、陳錦平家中，當年她才3個月大，今年終於等到來自美國的收養家庭，而她的寄養...

金門海印寺送暖 贈全縣獨居長者快篩劑與禮盒

新冠肺炎疫情延燒，各產業都受到影響，但行善不能等待。金門縣太武山海印寺弘法基金會今天由性海法師率領董監事代表，於端午佳節...

高市議會通過8.9億防疫預算 第7次定期會今天閉幕

高雄市議會第3屆第7次定期會今天閉幕。議長曾麗燕指出，本會期議會通過8億8110萬5579元防疫墊付款，國內疫情正攀向高...

不畏被感染 高雄熱血高齡志工團協助發放關懷包

「區長，有沒有我們可以幫忙的？」半個月前高雄市鳳山區長石慶豐接到志工電話，當時石慶豐正在為防疫物資人力苦惱，這通電話如及...

荔枝量少價高 ！高雄警「護荔」大動員捍衛農民心血

受氣候影響，全台玉荷包荔枝產量銳減，擁有1800公頃全國最大產區的高雄大樹區，量少價格好，近期採收季將至，稀少的產量顯得...

高雄市山區大雨 南橫公路傳邊坡土石滑落、枯木斷裂

高雄市山區受豪雨影響，桃源區台20線97.1公里處，傳邊坡土石滑落路面，導致僅能單向雙線通行，由警方到場管制，並通知相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。