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腦傷童等了2920天終於被收養 寄養父母含淚祝福

中央社／ 屏東縣25日電
屏東縣8歲女寄養童小意（左）在屏東家扶中心寄養父母彭湘明、陳錦平（右）的細心照顧，也找到願意成為她真正家人的Misfeldt收養家庭，他們來自美國阿肯色州。圖／屏東家扶中心提供
屏東縣8歲女寄養童小意（左）在屏東家扶中心寄養父母彭湘明、陳錦平（右）的細心照顧，也找到願意成為她真正家人的Misfeldt收養家庭，他們來自美國阿肯色州。圖／屏東家扶中心提供

腦傷的小意8年前被安置到屏東家扶寄養父母彭湘明、陳錦平家中，當年她才3個月大，今年終於等到來自美國的收養家庭，而她的寄養父母含淚送走小意，祝福她未來更美好。

屏東家扶今天發布新聞稿表示，8年前接到腦傷小女嬰（化名小意），才3個月大需要寄養安置，寄養父母彭湘明、陳錦平沒有拒絕，擔心腦傷影響發展，帶著小意往返高雄長庚醫院就診長達2年。

陳錦平說，因為腦傷帶來的熱痙攣，總在半夜發生，照顧3歲前的小意是用生命在拚。

屏東家扶說，為了讓小意學習及平衡，寄養父母讓她加入不同的社團，小意對獨輪車特別感興趣，寄養父母陪著小意學習，不論天氣多熱或下雨，幫忙扛獨輪車成了彭湘明的工作；摔傷了，哭得很大聲，陳錦平就在旁邊鼓勵安慰。

有了寄養父母的鼓勵與支持，小意今年參加社區獨輪車100公尺競速獲第二名，400公尺競速獲第一名，也因為學獨輪車，更有自信與毅力，也更有面對挫折的忍受力。

屏東家扶表示，小意一直無收養父母，曾有一次的國內收養機會，卻無疾而終。等了2920個日子，小意終於找到願意成為她真正家人的Misfeldt夫婦收養，他們來自美國阿肯色州，為了能融入小意，Misfeldt收養父母努力學習中文，夫妻也學習獨輪車。

Misfeldt夫婦說，阿肯色離屏東雖有12735公里，但愛絕不間斷，他們答應彭湘明、陳錦平一定好好的教導陪伴小意，且絕不讓她忘記台灣的文化。

屏東縣8歲女寄養童小意，找到願意成為她真正家人的Misfeldt收養家庭，他們來自美國阿肯色州。圖／屏東家扶中心提供
屏東縣8歲女寄養童小意，找到願意成為她真正家人的Misfeldt收養家庭，他們來自美國阿肯色州。圖／屏東家扶中心提供

父母 寄養 屏東

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