快訊

「32220402」千萬富翁是你嗎？ 3-4月期統一發票特別獎出爐

無腿泳士全國身障運奪7金 昨夜騎車打滑摔車遭輾斃

高市議會通過8.9億防疫預算 第7次定期會今天閉幕

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會第3屆第7次定期會今天閉幕。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會第3屆第7次定期會今天閉幕。記者徐白櫻／攝影

高雄市議會第3屆第7次定期會今天閉幕。議長曾麗燕指出，本會期議會通過8億8110萬5579元防疫墊付款，國內疫情正攀向高峰，要求市府務必善用每一筆經費以落實防疫工作；防疫期非市政建設空窗期，陳市長和市民約定的任期即將屆滿，最後半年任期不要辜負市民託付。

第7次定期大會3月18日起開議，歷經70天會期今天結束。適逢疫情升溫，多位議員染疫。議會也同時在會期中通過市府提出二件跟防疫相關的經費墊付案，總計8億8110萬5579元。

今天上午高市議會舉辦定期會閉幕式。議長曾麗燕指出，國內疫情正攀向高峰，高雄確診數字日益增加，令人擔憂，面對疫情發展，政府希望人民擔負更多自主防疫責任，大幅放寬防疫相關管制，但政府也應善盡保護市民健康及安全的責任。

曾麗燕說，本會期通過防疫經費墊付款案，總計8億8110萬5579元，市府務必善用每一筆經費落實防疫。此外，提供口罩、疫苗及快篩試劑等充裕防疫物資是市府最基本責任，另要備足因應疫情所需的醫療量能，讓感染市民受到完善醫護照顧，保障其他市民的就醫權益。

曾麗燕說，疫情持續將近3年，她要特別向市府團隊及防疫第一線基層人員說聲「大家辛苦了！」另提醒陳市長和市民約定的任期即將屆滿，希望在最後半年任期，市長帶領市府團隊盡速兌現對市民承諾及加速建設腳步，不要辜負市民所託。

議長曾麗燕在閉幕儀式上致詞，盼市府善用防疫經費。圖／高市議會提供
議長曾麗燕在閉幕儀式上致詞，盼市府善用防疫經費。圖／高市議會提供

疫情 曾麗燕 快篩試劑

延伸閱讀

防疫調整慢半拍 民眾黨團：台灣怎麼跟得上世界

台南防疫包今升級2.0 衝著「5支快篩劑」民眾領取踴躍

考生哭哭！明會考高雄176名確診生無法到場應試

高雄市議員鎮港一級戰區 新人、第三勢力卡位廝殺

相關新聞

腦傷童等了2920天終於被收養 寄養父母含淚祝福

腦傷的小意8年前被安置到屏東家扶寄養父母彭湘明、陳錦平家中，當年她才3個月大，今年終於等到來自美國的收養家庭，而她的寄養...

金門海印寺送暖 贈全縣獨居長者快篩劑與禮盒

新冠肺炎疫情延燒，各產業都受到影響，但行善不能等待。金門縣太武山海印寺弘法基金會今天由性海法師率領董監事代表，於端午佳節...

高市議會通過8.9億防疫預算 第7次定期會今天閉幕

高雄市議會第3屆第7次定期會今天閉幕。議長曾麗燕指出，本會期議會通過8億8110萬5579元防疫墊付款，國內疫情正攀向高...

不畏被感染 高雄熱血高齡志工團協助發放關懷包

「區長，有沒有我們可以幫忙的？」半個月前高雄市鳳山區長石慶豐接到志工電話，當時石慶豐正在為防疫物資人力苦惱，這通電話如及...

荔枝量少價高 ！高雄警「護荔」大動員捍衛農民心血

受氣候影響，全台玉荷包荔枝產量銳減，擁有1800公頃全國最大產區的高雄大樹區，量少價格好，近期採收季將至，稀少的產量顯得...

高雄市山區大雨 南橫公路傳邊坡土石滑落、枯木斷裂

高雄市山區受豪雨影響，桃源區台20線97.1公里處，傳邊坡土石滑落路面，導致僅能單向雙線通行，由警方到場管制，並通知相關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。