高市議會通過8.9億防疫預算 第7次定期會今天閉幕

高雄市議會第3屆第7次定期會今天閉幕。議長曾麗燕指出，本會期議會通過8億8110萬5579元防疫墊付款，國內疫情正攀向高峰，要求市府務必善用每一筆經費以落實防疫工作；防疫期非市政建設空窗期，陳市長和市民約定的任期即將屆滿，最後半年任期不要辜負市民託付。

第7次定期大會3月18日起開議，歷經70天會期今天結束。適逢疫情升溫，多位議員染疫。議會也同時在會期中通過市府提出二件跟防疫相關的經費墊付案，總計8億8110萬5579元。

今天上午高市議會舉辦定期會閉幕式。議長曾麗燕指出，國內疫情正攀向高峰，高雄確診數字日益增加，令人擔憂，面對疫情發展，政府希望人民擔負更多自主防疫責任，大幅放寬防疫相關管制，但政府也應善盡保護市民健康及安全的責任。

曾麗燕說，本會期通過防疫經費墊付款案，總計8億8110萬5579元，市府務必善用每一筆經費落實防疫。此外，提供口罩、疫苗及快篩試劑等充裕防疫物資是市府最基本責任，另要備足因應疫情所需的醫療量能，讓感染市民受到完善醫護照顧，保障其他市民的就醫權益。