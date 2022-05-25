不畏被感染 高雄熱血高齡志工團協助發放關懷包

「區長，有沒有我們可以幫忙的？」半個月前高雄市鳳山區長石慶豐接到志工電話，當時石慶豐正在為防疫物資人力苦惱，這通電話如及時雨，也串起公私合作的熱血行動。志工團團長廖明珠號召30人到區公所幫忙整理防疫物資，即使腰酸背痛也不喊苦。

本土疫情持續延燒，高雄市確診人數逼近單日破萬，高市府從5月11日啟動防疫關懷包得來速服務，確診者可透過親友至各區區公所領取。鳳山區身為全市最大區，每天約發出700多個關懷包，發放動線需有人負責手部清消、確認領取者身分、用電腦系統查詢、確認同住家人、放置快篩試劑等。

石慶豐說，動線上至少需要8個人，里幹事、公所員工全都總動員，「但後方的補給也需要人手，這群志工真的幫了大忙！」為了保護志工安全，全數志工不接觸領取民眾，公所也替志工保意外險，他們在後方當前線最強後援，負責物資盤點、打包、運送，每個人都汗流浹背。

「每天看新聞上公務員、醫護人員忙翻天，我在想我們這群退休人士能做什麼？」廖明珠看到市政府要開放民眾自行領取關懷包，主動打電話給石慶豐，號召更多人一起加入，這群爺爺奶奶志工團平均年齡超過65歲，也有70歲的人參與其中。志工黃毓淨說，有些人聽到會害怕，「大家對防疫工作避之唯恐不及，你們怎麼敢去幫忙？」但其實有很多事不一定會接觸確診者，卻需要更多人手幫忙。