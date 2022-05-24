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屏東發大財！危機入市 第三家百貨周日動土

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
品川國際開發投資近14億元在屏東市興建大型商場，將於29日動土。圖／業者提供
品川國際開發投資近14億元在屏東市興建大型商場，將於29日動土。圖／業者提供

新冠疫情衝擊兩年多，百業蕭條。三地集團子事業體品川國際開發危機入市，投資近14億元在屏東市興建大型商場。該案將於29日動土，預於2024年第三季開幕，屆時將成為屏東市第三家百貨公司，與最老牌的屏東太平洋百貨以及環球購物中心屏東店，爭奪消費大餅。

品川國際開發投資案在屏東市民族路與仁愛路交叉口，基地現址原是屏東酒廠。屏東縣政府首次以BOT外加OT方式委外，全區分為民生路立體停車場及商場兩部分，其中停車場已於今年1月25日試營運，提供622格汽車停車位。品川國際開發取得50年特許權，將投資興建商場。

品川國際開發指出，該案特別邀請建築師林明娥設計，以屏東山水為概念，藉由建築量體的進出錯落，玻璃帷幕與實牆的虛實變化，再運用陽台與綠化點綴出飛石與綠林意象，創造出屏東的人文之美。

該案將於29日動土，地上6層、地下2層，商業樓地板面積達1萬8115平方公尺，未來招商將以餐飲、休閒娛樂等為主，2024年第三季開幕後，將成為屏東市第三家百貨公司。

屏東市現有太平洋百貨以及環球購物中心屏東店，兩家運營各有特色，不過近來網購電商崛起，經營也面臨挑戰。品川國際開發指出，招商運營都已在籌畫中，未來估計有130櫃位，一定會有亮點，成為屏東血拼新去處。

品川國際開發投資興建的商場，將成為屏東市第三家百貨公司。圖／業者提供
品川國際開發投資興建的商場，將成為屏東市第三家百貨公司。圖／業者提供

環球購物中心 屏東

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