避免303大停電惡夢重演 屏東號誌燈加裝不斷電續命

303大停電，屏東縣路口號誌燈幾乎「全盲」，警方緊急調派人力指揮交通，全縣仍發生64件車禍。屏東縣警察局長劉印宮今天表示，已規畫重要路口交通號誌不斷電系統，首批最快7月啟用。未來一旦再發生大規模停電事故，路口號誌至少可「續命」兩小時，避免交通頓陷黑暗。

縣議員江金妹今天在議會質詢時，關切交通號誌停電問題。劉印宮在答詢時提出以上說法。

縣警局交通隊指出，交通號誌加裝不斷電系統分兩部分，首先是縣轄80處重要路口，已請7個分局評估，再者是台一線等省道重要路口，將由中央補置在80處加裝不斷電系統，未來一旦再發生大停電事故，至少都可持續供電兩小時以上。劉印宮表示，縣轄80處不斷電號誌，預於6月發包，最快7月即可竣工啟用。