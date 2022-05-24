投入3.3億改善屏112線 兼打通觀光產業任督二脤

串連屏東縣潮州鎮和新埤鄉的屏112線縣道，縣府投入3.3億元、耗時16個月完成6.3公里段改善，除由8至10公尺拓寬為15公尺，與縣189線交會處往西新闢15公尺道路延伸銜接台1線，今天舉行通車典禮；縣長潘孟安說，除可紓解鄰近村內車流外，將串接台1線、屏189線及185線，建構觀光旅遊新動線，促進整體觀光效益並加速生活圈區域發展均衡。

潘孟安說，潮州到新埤不但是物產豐饒的地方，更是在屏東觀光產業裡很重要的環節，屏112線道路通車後，可紓解縣道185線北至瑪家笠頂山登山、南至萬安親水公園遊玩、西至潮州林後四林平地森林園區的假日交通壅塞現況及提高觀光遊憩品質，感謝施工單位及周邊用路人的體恤，讓它如期如質完工，並提升整體道路品質及增加用路人安全。

他說，考量林邊溪每年持續辦理疏濬工程，在非汛期的時候，重型車輛往往會進入村莊，長期對萬隆、餉潭及新來義社區等聚落造成交通衝擊與環境影響，為減少交通事故的發生及提升道路品質，拓建屏112線刻不容緩，未來也將在道安會報上規範砂石車輛必須由台1線進入，嚴禁進入部落，除可紓解鄰近村內車流並強化城鄉間運輸機能外，更兼顧城市美學，將纜線地下化，讓遊客可直接觀賞大武山美景。

縣府工務處說，屏112起點為縣道189線往東經新埤鄉打鐵村、南豐村及萬隆村及新來義社區，終點銜接縣道185線，為解決林邊溪疏濬土石外運路線，並建構185線來義段銜接潮州、萬隆地區之交通支線，該計畫利用屏112線道路拓建改善，將原屏112線路寬8至10公尺拓寬至15公尺，拓寬長度4.8公里，從屏112線與縣189線交會處往西新闢15公尺道路延伸銜接台1線，新闢道路長度為1.5公里，全長6.3公里。