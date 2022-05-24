疫情升溫遊樂園慘兮兮 義大世界散客少8成

高雄義大遊樂世界自疫情升溫以來，團客大減、散客約少8成，連帶影響義大皇家酒店、天悅飯店訂房數也剩2成。義大遊樂世界指出，因應近期遊客減少，原本每周六延長夜間營運，自5月21日起暫停6周，接下來為迎接畢業及暑假檔期，將推出相關活動，期盼早日與疫情共存。

義大遊樂世界表示，清明連假之後政府規定學生畢業旅行不能跨縣市，甚至是取消，加上學生近期多採遠距授課，團客等於沒有，散客部分雖然也少近8成，但也有家長反其道而行，趁遊樂園人數較少、遊具不用排隊排太久，全家大小出門旅遊，據工作人員觀察，有不少都是家庭客。

義大世界表示，疫情爆發後，內部全面採加強防疫清消作業，所有工作人員每天自主管理，檢視自身狀況、有無發燒症狀等，民眾玩遊樂器材前工作人員協助先手部消毒，遊樂器材在每組遊客使用前後也會清消、公共區域定時清消等。

近期隨著確診人數暴增，義大世界入園人數明顯減少，原本每周六延長夜間營運的成本相對增加，為此義大遊樂世界公告自5月21日起至6月25日，每周六的夜間營運暫停。

義大天悅飯店與義大皇家酒店表示，疫情影響訂房率剩2成，目前民眾多數採觀望態度，6月預定與取消訂房的狀況幾乎打平，但相信大小朋友都接種疫苗後民眾比較安心，暑假期間應會陸續回穩。