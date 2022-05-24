梓官漁產大樓興建計畫惹民怨？ 海洋局：絕對沒蠻幹

高雄市副議長陸淑美因確診仍在居隔，今天質詢改為書面質詢，她批評，市府在梓官蚵仔寮漁港強占補網場用地興建多功能智慧漁產大樓，未經溝通就想把政策強加在地方已引起地方反彈。海洋局回應，漁港大樓的功能將更齊全，5月13日也至地方開說明會，由局長張漢雄親自主持，一定會尊重漁民意見。

目前補網場所在地約2500坪，多數漁民聚集在北側補網，也設有遮陽設施，海洋局規畫在西側利用500坪左右空間興建漁產大樓。梓官漁會主秘劉連登表示，西側目前是漁民堆放廢漁網的地方，13日的說明會共有60多位漁民參加，數名漁民擔心大樓興建會影響補網作業，希望海洋局能說明規畫細節。

張漢雄說，現有冷鏈大樓已經使用30多年，鋼筋遭侵蝕裸露，還曾地層下陷，事後先以灌漿才勉強「維持生命」。基於漁民需求，海洋局提出興建這棟蚵子寮多功能智慧漁產大樓，高市府並沒有惡霸，站在公部門立場理應未雨綢繆替漁民著想。

張漢雄指出，目前尚在計畫中，預定興建地上3層樓的多功能大樓，主要設置方便漁民就近存放的冷凍空間，經費預估8、9億元，目前初步規畫在現行2500坪的補網場用地取其西側的1/4當成基地，蓋多功能大樓。未來也會有製冰廠，讓漁民冷凍更方便。陳姓漁民表示，

陸淑美提及，漁會設施老舊，更新是好事，但是用一紙公文，就要變更漁民賴以為生的補網場，新蓋漁產大樓。陸淑美說，市府可有想到破掉的漁網不做修補，漁民就捕不到魚，漁民生計無以為繼。海洋局表示，後續將持續到地方開說明會，絕對顧及漁民權益。未來可討論如何利用立體儲存空間收納廢漁網。