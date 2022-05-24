影／議事廳飆罵王八蛋挨罰？ 咬警女議員辯：改罵混蛋

屏東縣議員蔣月惠今天質詢縣警局長劉印宮時，脫口飆罵：「真是的王八蛋。」因主席潘連周要她道歉，引發注意。蔣月惠解釋，她罵的是縣長潘孟安，不是劉印宮，還說，「王八蛋是我的口頭禪，會罰30萬我知道，以後會改罵混蛋。」

蔣月惠上午是在質詢屏東市光復路柳州街道路拓寬工程時，情緒失控飆罵。該案因有多戶現住戶不滿，兩度到縣府前陳抗，與警發生衝突，引發社會關注，蔣月惠質詢時指出，以往到行政院陳抗，行政院長蘇貞昌也請陳抗民眾進去協調，但在屏東陳抗，縣府卻是關起大門，警方甚至舉牌，與民眾發生衝突。

因今天是警察局業務報告，蔣月惠要求局長劉印宮答詢，之後就脫口飆罵。潘連周後來暫停質詢，要她跟局長道歉，還提醒不能罵王八蛋，會罰30萬元。

蔣月惠解釋，王八蛋是在指潘孟安，不是劉印宮，這三個字會挨罰她知道，不過這是口頭禪，以後會改罵混蛋。萬一因此被罰或送議會紀律委會員，蔣月惠說，沒錢繳就服勞役，反正之前咬傷女警已服過勞役，是很累且浪費時間但也只能認了。