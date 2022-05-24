創紀錄！東引鄉代會凌晨開議 只為趕船送別9旬老榮民

世居東引鄉的96歲老榮民鄭龍飛今天在南竿舉行告別式，為表達對畢生奉獻給東引的鄭老先生的敬意，東引鄉民代表會決定到南竿送鄭龍飛最後一程，東引鄉代會代表們為了趕搭昨天清晨7點的船，昨日凌晨5時召開定期會，創下全國最早開議的紀錄。

據了解，鄭龍飛的軍旅生涯都在東引服務，曾擔任東引反共救國軍中校隊長，退伍之後仍世居東引鄉，生前也是連江縣年紀最長的榮民，東引鄉親都暱稱他「隊長」，待人非常親切，與當地鄉親互動良好。

由於鄭龍飛在東引並無親人，在地鄉親也都視他為家人般照顧。鄭龍飛日前病逝，今天上午8時在南竿成功山殯儀館舉行告別式。

東引鄉民代表會主席王維德表示，由於本周適逢東引鄉民代表會召開第11屆第7次代表會，昨天是議程排定的最後一天，他及全體代表鄉代會決定凌晨5時召開會議，以配合航班搭船到南竿參加告別式，溫馨送鄭老先生最後一程。

東引鄉長林德建表示，原本鄉代會與鄉公所研議將昨天會議延後或改在南竿舉行，經查地方制度法相關規定，定期會時間及地點依法均不得變更，所會討論後決定23日凌晨5點召開會議，會後立即搭乘船班到南竿，參加今天上午的告別式，參加完後，又旋即搭乘9點多的船班趕回東引。