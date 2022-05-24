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疫情高牆讓弱勢更弱勢 恆基醫院聯手企業端節傳愛

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
恆春基督教醫院在力麗觀光開發、興旺電子等公司支持下於端節前夕傳愛弱勢，昨天起每天送出營養師和主廚精心烹製的150份雞湯、米糕的防疫養生佳餚和民生物資。圖／恆春基督教醫院提供
恆春基督教醫院在力麗觀光開發、興旺電子等公司支持下於端節前夕傳愛弱勢，昨天起每天送出營養師和主廚精心烹製的150份雞湯、米糕的防疫養生佳餚和民生物資。圖／恆春基督教醫院提供

端午佳節將至，長期關懷屏東恆春半島弱勢的恆春基督教醫院，今年在力麗觀光開發、興旺電子等公司支持下於端節前夕傳愛弱勢，社工隊昨天起每天送出營養師和主廚精心烹製的150份雞湯、米糕的防疫養生佳餚和民生物資，為弱勢族群在苦悶疫情中帶來關懷的溫暖。

「嚴峻的疫情有如築起一道道無形的高牆，阻隔了人與人，讓需要關懷的獨居長者和弱勢族群更弱勢！」恆春基督教醫院長黃健榮說，今年在民間愛心企業支持下，恆基社工大隊送愛到恆春鎮、車城鄉及滿州鄉，針對獨居長者、弱勢團體及社會邊緣戶提供日常物資，包含雞湯、米糕、麥片、麵條、白米、罐頭及洗手乳，陪伴弱勢朋友度過疫情的艱難時刻。

黃健榮昨天也和力麗觀光飯店事業行銷企劃部總監蔡正宏帶著關懷物資前往訪視；他說，恆基今年端節「與『棕』不同」的發想，在恆基營養師與力麗觀光主廚呂紹枝攜手合作下，打造防疫養生佳餚，特別選用能夠補充營養的食材，製作干貝香菇養生雞湯及馬告豬肋排米糕，增強在疫情中的抵抗力，其中米糕經過長時間烹煮，提供長者比較好咀嚼的口感。

蔡正宏表示，力麗觀光以行動落實企業社會責任，也實際參與社會公益活動；時透過觀光休閒帶給人美好的回憶，希望透過與社會機構團體的合作，不僅觸及、幫助更多在角落的弱勢團體，創造美好回憶，同時能拋磚引玉，使更多人關注恆春半島弱勢族群的需要。

恆春基督教醫院在力麗觀光開發、興旺電子等公司支持下於端節前夕傳愛弱勢，昨天起每天送出營養師和主廚精心烹製的150份雞湯、米糕的防疫養生佳餚和民生物資。圖／恆春基督教醫院提供
恆春基督教醫院在力麗觀光開發、興旺電子等公司支持下於端節前夕傳愛弱勢，昨天起每天送出營養師和主廚精心烹製的150份雞湯、米糕的防疫養生佳餚和民生物資。圖／恆春基督教醫院提供
恆春基督教醫院在力麗觀光開發、興旺電子等公司支持下於端節前夕傳愛弱勢，昨天起每天送出營養師和主廚精心烹製的150份雞湯、米糕的防疫養生佳餚和民生物資。圖／恆春基督教醫院提供
恆春基督教醫院在力麗觀光開發、興旺電子等公司支持下於端節前夕傳愛弱勢，昨天起每天送出營養師和主廚精心烹製的150份雞湯、米糕的防疫養生佳餚和民生物資。圖／恆春基督教醫院提供
恆春基督教醫院在力麗觀光開發、興旺電子等公司支持下於端節前夕傳愛弱勢，昨天起每天送出營養師和主廚精心烹製的150份雞湯、米糕的防疫養生佳餚和民生物資。圖／恆春基督教醫院提供
恆春基督教醫院在力麗觀光開發、興旺電子等公司支持下於端節前夕傳愛弱勢，昨天起每天送出營養師和主廚精心烹製的150份雞湯、米糕的防疫養生佳餚和民生物資。圖／恆春基督教醫院提供
恆春基督教醫院在力麗觀光開發、興旺電子等公司支持下於端節前夕傳愛弱勢，昨天起每天送出營養師和主廚精心烹製的150份雞湯、米糕的防疫養生佳餚和民生物資。圖／恆春基督教醫院提供
恆春基督教醫院在力麗觀光開發、興旺電子等公司支持下於端節前夕傳愛弱勢，昨天起每天送出營養師和主廚精心烹製的150份雞湯、米糕的防疫養生佳餚和民生物資。圖／恆春基督教醫院提供

恆春 疫情 獨居

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