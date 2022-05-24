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助青創拓銷市場 高市府受理申請補助參展計畫

中央社／ 高雄24日電

高雄市青年局推出補助青創事業參展計畫，去年已協助逾30家青創業者參展、拓銷市場；其中有青創業者將日式廢棄眷舍修復，並藉辦理活動與場域導覽，讓民眾重新認識眷村歷史文化。

高雄市政府青年局今天發布新聞稿表示，為協助青創事業掌握市場先機，民國110年首度推出補助青創事業參展計畫，協助逾30家青創參加國內相關主題展覽，合計營業額增加逾新台幣2000萬元。

青年局接受中央社記者訪問表示，高雄今年持續推出青創事業參展補助計畫，目前已開放受理申請，可補助包括參展報名費、場地租金、交通費、住宿費等；另也研擬111年度行銷補助計畫內容，預算約600萬元，預計下半年推出。

青年局長張以理說，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，青創業者面臨的挑戰與衝擊嚴峻，青年局研擬相關補助計畫，增強行銷力道，盼助營運突圍。

賦予老屋新生的SOHO工房，也透過參展補助計畫，參加2021國際旅展，對外展售一糸列眷村懷舊風格文創小物，拓展商機，頗獲好評。

同時SOHO工房也參加青年創業發展基金推出「以住代護」系列政策，藉由動手修復日式廢棄眷舍，辦理相關活動與場域導覽，讓民眾重新認識眷村歷史文化。

青年局表示，高雄因有陸海空軍基地與三軍官校，有深厚眷村文化，青年局與文化局合作，透過青年創業發展基金推出「以住代護」系列政策，邀熱愛眷舍的個人、工作室或團體入住，賦予老屋新生命，讓眷村故事得以繼續說下去。

青年 青創 眷村

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