屏112線通車 兼顧交通安全又可覽北大武山稜線
為結合大潮州鄰近城市觀光資源與減少交通事故發生，屏東縣政府拓建屏112線，今天完工通車，串聯台1線、189線及185線形成完整路網，並將電纜地下化，可一覽北大武山壯闊山線。
屏112線將原路寬約8公尺拓寬至15公尺，拓拉長度為4.8公里，並從屏112線與189線交會處往西新闢15公尺道路延伸銜接台1線，新闢道路長度為1.5公里，提報「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）104～111年計畫」，獲交通部公路總局核定總經費約新台幣3.3億元作業，歷時1年多工程期，今天完工通車。
縣長潘孟安接受媒體聯訪指出，185線沿線有客家、原民等多元文化，也是近期縣府主推的觀光勝地，近年盤整公路，向台糖購地拓建屏112線，串聯附近城市構成完整路網，同時又兼具城市美學，讓纜線地下化，可以清楚看見北大武山的壯闊山脈稜線。
潮州鎮長周品全說，潮州鎮、新埤鄉、來義鄉村裡經常有砂石車進出，造成不必要的重大交通事故，屏112線開通後，大型車可行駛聯外道路，直通台1線及國道3號，提升3個鄉鎮生活上的便利。
新埤鄉長林志成表示，屏112線的開通，解決鄉民長期對於交通安全的困擾，解決瓶頸，是鄰近鄉鎮重要的交通里程碑。
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