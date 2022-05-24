高市0-2歲送托率低 陳其邁：努力增設公托點

根據統計高雄市0到2歲幼兒人口約4萬7千人，但送托率僅10%，低於全國的13.4％。高市議員李眉蓁今質詢表示，多數家長仍覺得自己照顧幼童較安心，高雄應努力打造令人安心的送托環境。高雄市長陳其邁表示，努力增加托嬰服務量能，在公托中心部分已增加托育人員待遇，也增加公托點和收托人數。

李眉蓁指出，增加送托率可讓婦女盡早回到職場工作，增加對社會的貢獻。衛福部也擬定四年目標，希望全國送托率可從原本的13.4%成長至23%，高雄應提早因應，在增加送托率部分應更用心。

陳其邁說，在公托中心、托育人員待遇提升、公托點、收托人數要快速增加。在六都從第五名，逐步提升至排名第三。今年年底前要增加至30區、53個公托，已是六都第三，目前在24區有28處公托。收費也將1萬3千元調降為9千元。另外托育人員薪資加薪4600元，希望能留住好的人才。

因應少子化狀況，李眉蓁今天主張育兒津貼、托育補助應加碼，目前育兒津貼第一胎是5千元，第二胎是6千元。「第一胎生交代，第二胎大家就不生了」，為讓大家能更放心的生養孩子，高雄應加碼到8千元。

陳其邁說，育兒津貼是中央的補貼，國家確實要增加小朋友的相關補助，讓年輕人負擔減低。但地方政府要做的是增加公托的服務量能。李眉蓁追問，高雄能不能加碼到8千元。陳其邁說，這部分需要再試算。