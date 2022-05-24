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六都防疫民調高雄排第三 陳其邁:不在意防疫過程中民調

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁回應民調數據表示，不在乎民調只要做好自己的事。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁回應民調數據表示，不在乎民調只要做好自己的事。記者林巧璉／攝影

台灣民意基金會今天公布本月六都防疫民調，第一名為新北市長侯友宜36.3％、第二名為台北市長柯文哲27.5%，高雄市長陳其邁26.9%排名第三。對此陳其邁說，自己最重要的是把防疫工作做好，「這是我的工作，我不在意防疫過程中的民調」，能夠把市民每個生命做到最好的照顧、保護最重要。

高市確診數日益攀升，為因應醫療需求，高市專責病床從1884床，本周將增至2200床，加強專責病房整備。陳其邁表示，高雄的醫院不是只顧高雄，同時還要照顧屏東、台東和離島，這是區域聯防的概念。

針對近日兒童確診數增加，不少家長對於照顧確診兒都相當憂心，陳其邁說，高雄的小兒醫療量能沒問題。陳其邁也提醒，只要有狀況不要猶豫就是送醫，「不要管是不是確診，做好防護開車就醫就對了！」晚上可至九大醫院附設小兒特診、四大篩檢站看診，也務必告知醫療人員自己是確診個案。

陳其邁

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