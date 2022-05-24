快訊

立法院99票同意 李鴻鈞出任監察院副院長

台中知名早餐店女老闆確診居隔竟在場 兒子出面曝原因

六都首長防疫民調／侯友宜奪冠 最後一名又是他蟬聯

沙灘車駕駛搞失蹤 金門消防動員搜救竟是烏龍

中央社／ 金門縣24日電

金門縣消防局表示，一輛沙灘車在淨灘活動中受困海邊，卻不見駕駛，消防局獲報出動大批人艇搜尋，發現竟是場烏龍，原來駕駛因車拋錨擔心被海水淹沒遭老闆責罵，棄車逃離。

金門縣消防局今天發布新聞稿表示，救災救護指揮中心昨天下午獲報，金寧鄉西堡出海口有一輛執行淨灘活動的沙灘車受困海岸邊，載浮載沉，但不見駕駛員；同行人員發現駕駛手機及皮包遺留在岸邊石頭上，並有一雙拖鞋浮在海面上，懷疑駕駛溺水

消防局救災救護指揮中心立即派遣人員和多艘救生艇前往救援，到達現場時，沙灘車已被淹沒，由於駕駛的手機及皮包等私人物品還留在岸上，海面上又有拖鞋，擔心駕駛翻車被壓在沙灘車下。大隊長陳參奇立即指揮人員下艇救援，在沙灘車所在附近海面搜尋；陸續前來支援的義消與警方、岸巡人員也在附近岸際搜尋。

救援人員在海上及岸邊搜索約半個小時後，透過電話詢問相關人員，終於找到駕駛沈姓民眾。陳參奇受訪表示，38歲沈男在事發前約2個小時駕駛沙灘車拋錨在沙灘上，本想試著把車移走，後來看漲潮水位越來越高，因擔心沙灘車被淹沒遭老闆責罵，只得棄車逃離現場躲藏，沒想到被誤認為溺水，還驚動了大批消防人員，沈男深感抱歉。

陳參奇表示，幸好這只是件烏龍，沒有任何人員傷亡；呼籲民眾若遇溺水事件，應先大聲呼救，讓四周人注意，林利用樹枝、球、繩、瓶等物自救或救人，身邊若無道具可救人，千萬不能輕易下水，以免救人不成，反成溺水者，求援可撥打電話119、118、110和 112。

沙灘 溺水

延伸閱讀

沙灘車受困海邊駕駛失蹤 消防急救援才發現是烏龍

三名偷渡者卡在美墨邊境牆上 被消防和邊境官員救下

金門+88長照機構疫情已結案 篩檢採雙軌併行仍可PCR

金門水泥工失蹤 警方尋獲遺體死因待查

相關新聞

六都防疫民調高雄排第三 陳其邁:不在意防疫過程中民調

台灣民意基金會今天公布本月六都防疫民調，第一名為新北市長侯友宜36.3％、第二名為台北市長柯文哲27.5%，高雄市長陳其...

北高確診數黃金交叉 陳其邁：疫情要觀察趨勢而非單點

高雄市確診數昨首度超越台北，市長陳其邁指台北確診數有黑數、也受檢驗量能影響。精神科醫師沈政男發文抨擊指他的解釋很彆扭，直...

作家凌煙開「食有春」文學廚房 千份待用餐暖心助弱勢

百萬文學獎得主作家凌煙，在高雄市輔仁路114號以「食有春」自創品牌開設文學廚房，以古早味菜尾及爌肉飯為主，她表示，文學廚...

弱勢微型保險納保年齡…議員促放寬 高市允研議、推廣

高雄市中低收入與身障弱勢者約12萬人，其中有4萬8千多人符合免費「微型保險」納保資格。市議員黃柏霖質詢指，台南投保年齡為...

鳳山運動園區 地下停車場啟用

高雄長期面臨停車位不足困境，老舊城區路幅小，難畫設路邊車格，違停亂象多，民眾也怨要臨停時一位難求。交通局統計，高雄市汽車...

屏東縣九如鄉發端午振興金

疫情延燒，衝擊經濟民生，屏東縣九如鄉昨起發給鄉民每人1千元端午振興金，鄉民2萬1333人受惠。陳姓鄉民一家有9人，領到9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。