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北高確診數黃金交叉 陳其邁：疫情要觀察趨勢而非單點

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁手持手繪曲線圖說明高雄目前防疫重點。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁手持手繪曲線圖說明高雄目前防疫重點。記者林巧璉／攝影

高雄市確診數昨首度超越台北，市長陳其邁指台北確診數有黑數、也受檢驗量能影響。精神科醫師沈政男發文抨擊指他的解釋很彆扭，直言北高黃金交叉已出現。陳其邁今受訪表示，觀察疫情要從整個趨勢而非單點，高雄現在是要把斜率壓低。

陳其邁說，疫情要看兩個指標，一個是疫情趨勢，另一個是過程中重症、死亡的比例。流行的趨勢觀察的是趨勢，不是一個點，高雄在做的就是盡量把斜率壓低，慢慢上升、慢慢下降，不會超過醫療量能可負擔的狀況。

他表示，以北部地區來看，現在確診數占總人口數約為8%至10%，高雄則是3%左右。這也代表社區裡面確診數多，相對來說集體免疫就會比較高，加上疫苗施打，疾病傳播在中後期就會緩和，上升斜率就會減緩。高雄目前盛行率約為3%狀況，目前最重要的就是慢慢上升、慢慢下降，不要超過醫療量能。

陳其邁指出，另一個重點則是輕重症分流，早期診斷、早期治療、分級醫療，這些是預防重症、死亡最重要的事。高雄在基層診所一站是從篩檢、領藥治療到居家照護，把輕症病患給基層醫療負擔，才不會造成確診數多的時候，全部的醫療都跑到大醫院，有些事情讓基層診所照顧就可以了。

陳其邁 疫情 居家照護

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