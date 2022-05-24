作家凌煙開「食有春」文學廚房 千份待用餐暖心助弱勢
百萬文學獎得主作家凌煙，在高雄市輔仁路114號以「食有春」自創品牌開設文學廚房，以古早味菜尾及爌肉飯為主，她表示，文學廚房烹煮的是人生百味，用世情冷暖，調理人間悲歡。
文學廚房除了推廣鄉土文學外，更許下幫助弱勢的承諾，店內每天提供免費待用餐給有需求的弱勢族群，這項善舉獲得熱烈響應，目前以募得至少1300份待用餐，展現了台灣的溫情。
凌煙自言流著叛逆的血液，少女時期熱愛歌仔戲而隨著戲班到各地演戲，創作小說「失聲畫眉」就獲得自立報系百萬文學獎。曾經一段時間的困苦，年過半百的她以「食有春」自創品牌開設文學廚房，台語的意思就是「吃得飽還有剩」，發揚具有人情、鄉土味的菜尾文化，也開創自己的斜桿人生。
凌煙是離不開文人浪漫本性的廚娘，平日就很喜歡做菜與人分享，從小就有開飯館的夢想，但毫無從事餐飲經驗，不顧朋友反對，盤下這家店築夢，期盼能以菜會友，藉古早味菜尾的文化，發揚舊時代的人情味。讀者想吃她在《舌尖上的人生廚房》一書裡寫到的料理，也可以預約來吃飯。
「文學廚房」主打古早味菜尾，和豬油拌飯升級版高麗菜飯與蒜頭飯。凌煙說，炸豬油紅蔥頭絕對是必要的，開飯桌仔更少不得那一鍋飄散油蔥香且膠質會黏嘴的古早味肉燥。
在鄉下長大的凌煙，對「菜尾」有著濃厚的情感。她說，過去吃辦桌結束後，主人家把剩菜剩湯裝盛一起，再邀自家親戚吃菜尾，還會提鉛桶裝挨家挨戶分送溫熱的菜尾，與鄰里們分享這充滿濃厚人情味與幸福的滋味。 她為了滿足自己味蕾上的思念，不嫌麻煩的做上一鍋封肉，再以封肉湯為底，熬煮大量白蘿蔔與包心白菜、香菇、丸子等元素，讓吃的人感覺很幸褔美滿。
凌煙說，文學廚房五月開張至今，一開始她謝絕花籃請朋友們轉購愛心待用餐盒，後來生意因疫情下滑，又有許多朋友跟著捐贈愛心便當支持文學廚房，目前累積1300多個便當等待需要的人來使用，無需清寒身分證明，只要生活拮据，需要減輕負擔，都可以來拿便當享用，給弱勢者傳達一份愛與溫暖，支持他們走過困境。
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