墾丁琉球端午連假訂房冷清 疫情拖累觀光「慘」業

下周端午連假，受新冠疫情衝擊，屏東縣墾丁、小琉球等景點民宿訂房僅約二至四成，與往年暑假前訂房七、八成落差不小。小琉球一位業者透露，近期島上還有些業者盤讓，「連續兩年疫情，旅宿業壓力很大，確實快撐不住了」。

屏東縣民宿協會理事長林淑敏指出，往年6月因大學生開始放假，墾丁會迎來首波暑假遊客，但今年情勢不太妙。她今天詢問墾丁多家民宿端午訂房狀況，少數獨棟民宿因可減少群聚機會，有遊客連包兩天，但多數民宿訂房都不理想，平均訂房二成多，有些業者索性不接客，減少管銷成本。

琉球鄉觀光發展協會理事長許博翰表示，端午訂房約三、四成，與往年訂房最少七、八成相比，落差不小，有些業者壓力很大，甚至開始推預售早鳥票卷。為了找回商機，景點民宿業者每天都落實清消，但許博翰觀察，多數民眾還是很恐慌，因為自我加嚴防疫，更讓觀光產業低迷。