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鬧區難停車違停多 鳳山運動園區停車場啟用614格車位

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導
鳳山運動園區地下停車場設有614格汽車停車位，因面積廣大採顏色分區，也設有車位在席系統。記者林巧璉／攝影
鳳山運動園區地下停車場設有614格汽車停車位，因面積廣大採顏色分區，也設有車位在席系統。記者林巧璉／攝影

高雄鬧區長期面臨停車位不足困境，老舊城區路幅小，難畫設路邊車格，違停亂象多，民眾也怨要臨停時一位難求。市府持續開闢停車空間，鳳山運動園區地下停車場歷時1年9個月施工今天啟用，即起開放使用，收費為半小時15元、12小時100元。副市長林欽榮表示，地下停車場提供614個小型車停車位，有益於鳳山地區停車供給及商圈發展。

根據交通局統計，高雄市汽車登記數近93萬輛、機車有205萬餘輛，高市汽車格約86萬個、機車176萬餘個。停車空間是不少議員質詢時的重點，鳳山有36萬多人，為高市人口最多行政區，在鳳山鬧區道路不大，在五甲一路、維新路、中山路等商店林立區域幾乎無法畫設停車格。在地里長興中里長林天財表示，中山路上幾乎時時都有違停，有時駕駛還會和商家起衝突，道路狀況混亂。

林欽榮說，鳳山運動園區停車場啟用後，可有效紓解中山路周邊商圈、鳳凌廣場、衛武營都會公園等景點的停車需求。林欽榮指出，因鳳山市區是早期即發展社區，路幅有限不利路邊停車，平面上也缺乏可設置路外停車場的空間，「這次結合運動園區設置地下停車場，它是一個藏得很好的停車場，從上方幾乎看不出來下面有個那麼大的停車場。」為方便民眾使用，設有5個出入口。

停車場採智慧停車系統，因面積廣大，為提供民眾辨別，全場採顏色分區，也設有車位在席設備。目前設有有13格電動車停車格，廠商也預留管線，未來可視需求擴充至60格。交通局長張淑娟表示，停車場總經費7.2億元，中央補助4.4億多元，地方自籌2.8億多元。

停車場月票收費為2700元、里民月票為2200元；一般季票7800元、里民季票6000元。為配合停車場啟用，運發局也推出各項優惠，除了鳳山田徑場將重新開放民眾使用，運動中心也將提供兩周的羽球館買一送一、體適能團體課程百元體驗、健身房及游泳池三人同行一人免費的優惠活動。

鳳山運動園區地下停車場設有614格汽車停車位，因面積廣大採顏色分區，也設有車位在席系統。記者林巧璉／攝影
鳳山運動園區地下停車場設有614格汽車停車位，因面積廣大採顏色分區，也設有車位在席系統。記者林巧璉／攝影
高雄市長林欽榮今與立委許智傑、高市鳳山區議員出席停車場啟用典禮。記者林巧璉／攝影
高雄市長林欽榮今與立委許智傑、高市鳳山區議員出席停車場啟用典禮。記者林巧璉／攝影
高雄市長林欽榮（左）今與立委許智傑（中）和高市鳳山區議員出席停車場啟用典禮。記者林巧璉／攝影
高雄市長林欽榮（左）今與立委許智傑（中）和高市鳳山區議員出席停車場啟用典禮。記者林巧璉／攝影

停車場 林欽榮 違停

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