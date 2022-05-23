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端午節來臨 日光小林月桃薑黃粽有家鄉味

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市杉林區日光小林社區推出的月桃薑黃粽，糯米中包滷肉、香菇、蘿蔔絲，再用月桃葉包裹下去蒸熟，帶有淡淡月桃香氣。圖／日光小林社區發展協會提供
高雄市杉林區日光小林社區推出的月桃薑黃粽，糯米中包滷肉、香菇、蘿蔔絲，再用月桃葉包裹下去蒸熟，帶有淡淡月桃香氣。圖／日光小林社區發展協會提供

端午節即將到來，高雄市杉林區日光小林社區根據小時候在小林村的回憶，並融入居民耕種的農產品薑黃，製作月桃薑黃粽，以山區常見的月桃葉取代粽葉，糯米中包裹滷肉、香菇及蘿蔔絲，全家大小出動採月桃葉景象十分壯觀，日光小林社區發展協會即日起販售自端午節前，相關資訊可上日光小林社區臉書粉專查詢。

日光小林社區王民亮表示，小時候每到端午節前夕，長輩會到山區採集野生的月桃葉，尤其下雨前後長得最漂亮，待回家清洗後，再由阿嬤炒滷肉、滷香菇，並用滷汁炒生糯米，最後再跟蘿蔔絲包在一起下去蒸熟吃，記得那個時候，他還會趁阿嬤忙著炒料用手拿、偷吃，而在莫拉克風災後，月桃粽就成為家鄉的味道。

王民亮表示，對小林村的大武壠族來說，月桃葉可以拿來當作盛裝食材的簡易容器也能包粽子，以月桃葉包的粽子會有獨特香氣，月桃心更是被當作小朋友在野外玩耍可以取下生食的零食。

而薑黃則是當地很重要的農產品，有耆老曾說，50年代小林村很困苦，多以地瓜、樹薯、旱稻為食，某一年大旱，作物無法生產，村民為求生計上山採野生薑黃到山下賣，因而度過困境，目前薑黃仍是許多村民賴以為生的作物，因此加到月桃粽中，希望為農民出一點力，推廣民眾購買。

王民亮指出，月桃葉在中醫學中可促進腸胃消化，有年紀較長的客人吃後回饋，比起傳統肉粽不太會脹氣，而薑黃對人體也不錯、有抗氧化功能，在疫情肆虐的現在，吃薑黃可多保養身體，加上月桃葉在清明節前後長得最好、薑黃則要在雨季採收、曬太陽，非常適合在端午節吃月桃薑黃粽。

日光小林社區為迎接端午節，全家大小總動員出動採月桃葉，而包粽子則交給社區媽媽們幫忙，王民亮表示，今年銷售情況比往年要來得緩慢，除邀請感興趣民眾在臉書粉專上洽詢購買，也可到社區廚房餐廳走走逛逛，聆聽日光小林村的故事，吃社區媽媽製作的月桃薑黃粽、薑黃臭豆腐等特色美食。

高雄市杉林區日光小林社區居民到山上採野生月桃葉，待回家清洗後製作月桃薑黃粽，保留傳統味道又可推廣在地農特產。圖／日光小林社區發展協會提供
高雄市杉林區日光小林社區居民到山上採野生月桃葉，待回家清洗後製作月桃薑黃粽，保留傳統味道又可推廣在地農特產。圖／日光小林社區發展協會提供
高雄市杉林區日光小林社區居民到山上採野生月桃葉，待回家清洗後製作月桃薑黃粽，保留傳統味道又可推廣在地農特產。圖／日光小林社區發展協會提供
高雄市杉林區日光小林社區居民到山上採野生月桃葉，待回家清洗後製作月桃薑黃粽，保留傳統味道又可推廣在地農特產。圖／日光小林社區發展協會提供
高雄市杉林區日光小林社區的月桃薑黃粽製作流程繁雜，月桃葉是上山採的，而薑黃也是居民種植，採收後曝曬再磨成粉，才能加進粽子中。圖／日光小林社區發展協會提供
高雄市杉林區日光小林社區的月桃薑黃粽製作流程繁雜，月桃葉是上山採的，而薑黃也是居民種植，採收後曝曬再磨成粉，才能加進粽子中。圖／日光小林社區發展協會提供
每當端午節來臨，高雄市杉林區日光小林社區居民全家大小上山採月桃葉，再由社區媽媽包成月桃薑黃粽。圖／日光小林社區發展協會提供
每當端午節來臨，高雄市杉林區日光小林社區居民全家大小上山採月桃葉，再由社區媽媽包成月桃薑黃粽。圖／日光小林社區發展協會提供

端午節 小林村 粽子

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