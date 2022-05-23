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高雄鳳山公6公園大改造 傑克與魔豆攀爬牆吸睛
有40年歷史的高雄鳳山五甲國宅社區「公6公園」，經投入2500萬大翻修，預計 5月底重新開放，公園內設計多樣攀爬設施及體健空間，其中攀爬牆融入童話故事裡的「傑克與魔豆」的彩繪意象，小朋友可扮演小小勇士，整座公園老少共融。
五甲國宅社區有10處公園綠地，市府爭取5135萬元改造，其中占地1.39公頃的公6公園規模最大，也是近期最後一座完成改造的公園。
高市養工處表示，「公6公園」於1979年隨著國宅社區興建，近40年來涼亭、溜冰場、步道、遊具等設施老舊破損，遊具也不符現代需求，經廣納市民意見後重新改造為特色遊戲場，更貼近民眾需求。
華麗變身的公6公園，設計多樣攀爬設施及體健空間，攀爬牆並融入童話故事裡的「傑克與魔豆」彩繪意象，打造全年齡一體適用的特色公園場域。養工處表示，鳳山之外，前金、小港、大寮、前鎮、鳳山、旗山、美濃、茄萣等區的特色遊戲場也陸續規畫設計，全市將新增33處特色公園。
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