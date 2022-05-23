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疫情衝擊經濟 屏東縣九如鄉每人發千元消費金

中央社／ 屏東縣23日電

因應疫情對經濟衝擊，屏東縣九如鄉發放去年12月1日前設籍鄉民每人1000元消費金；今天發放首日，上午三塊村有逾千名村民順利領到千元現金，下午繼續到大坵村發放。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）對經濟活動造成衝擊，九如鄉公所日前訂定「振興經濟消費金」發放處理要點，盼振興經濟、活絡民間消費，發放「消費金」新台幣1000元，對象包含去年12月1日（含）前，設籍於九如鄉的民眾。

新生兒若於今年6月30日、8月31日（含）前辦妥出生登記並設籍，且父或母有一方12月1日前設籍九如者，也可以領取。

九如鄉公所指出，消費金直接以現金發放1000元，不提供匯款轉帳；今天至28日，依排定時間至全鄉11村發放，個人可持身分證及印章，或請代領人至各村指定地點領取；未及於指定日期領取者，可於5月30日至6月30日間的上班時間到九如鄉公所領取。

九如鄉長張振亮接受中央社記者電訪表示，今天上午首站在三塊村發放，共有1759人符合領取資格，上午村民幾乎都已經來領取完畢，發放過程還算順利，下午會繼續到大坵村進行發放。

屏東縣 疫情

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