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屏縣九如鄉今起發端午振興金1千元 民眾開心貼補家用

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣九如鄉今起發放一千元端午振興禮金給鄉民，大家排隊領取。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉今起發放一千元端午振興禮金給鄉民，大家排隊領取。記者劉星君／攝影

疫情延燒，衝擊經濟民生，屏東縣九如鄉今起發放給鄉民每人1千元的端午振興金，九如鄉公所今開始發放，預計花6天到九如鄉11村發放，九如鄉民2萬1333人受惠。

今天一早在三塊村發放，民眾依序排隊領取，陳姓鄉民一家有九人，共領到9千元，他說，不無小補，9千元可以貼補家用。

九如鄉長張振亮說，疫情影響經濟，為活絡消費，加上端午節要到了，經九如鄉民代表會審議通過後，公告「振興經濟消費金」發放處理要點，發放對象為去年（2021年）12月1日前設籍於九如鄉的鄉民，新生兒在今年6月30日以前出生並辦理設籍、且父母有一方去年12月1日前設籍九如者。

張振亮說，現場直接發放每人1千元現金，從今天23日起，花6天，到全鄉11村活動中心發放。若沒有在指定日期領取者，可以在5月30日到6月30日，上班日時間到九如鄉公所領取。

張振亮說，此次發放經費，是鄉公所自籌財源，預算約2100多萬元，鄉內有2萬1333人可以領取。

屏東縣33鄉鎮市，因應疫情影響，去年三地門鄉發給鄉民1000元現金、里港鄉發1000元現金、新園鄉1000元現金，屏東市發500元消費券。新埤鄉則是將在6月發1200元振興金。

屏東縣九如鄉陳姓鄉民，一家九人，一口氣領9千元，要用來貼補家用。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉陳姓鄉民，一家九人，一口氣領9千元，要用來貼補家用。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉陳姓鄉民，一家九人，一口氣領9千元，要用來貼補家用。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉陳姓鄉民，一家九人，一口氣領9千元，要用來貼補家用。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉今起發放一千元端午振興禮金給鄉民，大家排隊領取。記者劉星君／攝影
屏東縣九如鄉今起發放一千元端午振興禮金給鄉民，大家排隊領取。記者劉星君／攝影

屏東縣 疫情

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