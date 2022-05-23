世界烏龜日壽山動物園介紹龜類特性 盼喚起保育意識

壽山動物園內有許多稀有保育龜類，包括一級保育類動物的食蛇龜及輻射龜等，園方發文介紹牠們的特性及生活趣事，在世界烏龜日的今天，盼藉此喚起民眾的保育意識。

今天5月23日是世界烏龜日，於2000年由美國龜救援組織（American Tortoise Rescue）所發起，呼籲民眾從生活當中減少使用塑膠製品、亂丟垃圾及破壞棲息地等行為，喚起全球對環境及保護龜鼈類動物的重視。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，壽山動物園住著被列為一級保育類動物的食蛇龜及輻射龜，還有世界3大陸龜中體型排名第2的亞達伯拉象龜與第3的蘇卡達象龜，也收容一群被列為二級保育動物的紅腿象龜及豬鼻龜。

壽山動物園表示，食蛇龜其實並不吃蛇，主要以植物、果實、蕈類、昆蟲、蚯蚓等無脊椎動物或動物腐肉為食，2018年從二級保育類動物（珍貴稀有），升級為一級保育類動物（瀕臨絕種），是台灣被盜獵最嚴重的保育類野生動物之一。

輻射龜則因背甲有太陽放射線般的美麗花紋而得名，因具有觀賞性及稀有性，也經常成為盜獵者或動物走私者覬覦對象，目前也被列為瀕臨絕種保育類動物。

此外，亞達伯拉象龜的背甲高聳厚實、頭部小，強而有力的腿覆有大形角質鱗片，支撐著沉重的殼及身體，粗長的頸部可吃到離地面1米的樹葉，壽山動物園內最大隻的亞達伯拉象龜約85公分長、50公斤重。

而蘇卡達象龜的背甲前後緣為鋸齒狀，前肢鱗片大而重疊，雄龜有成對且格外突出的咽盾，有些公龜的緣盾會明顯捲曲，是求偶爭鬥武器。園內也收容紅腿象龜及豬鼻龜，紅腿象龜是熱帶雨林中種子的散播者，豬鼻龜則是水棲的淡水龜。

保育員說，園內的雄龜們為了捍衛領域，經常互相推擠、衝撞，有時會被推到四腳朝天，如果無法自行翻回來，就要去幫忙把牠們翻過來，避免象龜翻覆時間過久，造成臟器壓迫肺部而喘不過氣。