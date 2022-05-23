議員促提高微型保險納保年紀 陳其邁：努力推動

高雄市中低收入與身障弱勢者約12萬人，其中有4萬8千多人符合免費加入「微型保險」的資格。高市議員黃柏霖今質詢表示，台南投保年齡為15歲至70歲，高雄目前是到65歲，希望市府能放寬至70歲，讓更多市民受惠。高市長陳其邁表示，會加強推廣，投保年齡也會研議提高。

去年高市共有4000多人加入微型保險，經過一整年的推動，今年已有4萬8千多人加入。如將年齡從65歲提高至70歲，預計會增加8千人受惠。

黃柏霖指出，目前仍有3萬多個符合資格但未加入保險的民眾，但因在表單上沒有勾「接受社會資源」導致無法納保。陳柏霖質詢表示，希望市府能再多一些力氣，結合民政、社政宣導，讓更多弱勢市民都知道這個好政策。

陳其邁說，保險就是風險分攤的概念，微型保險對弱勢民眾幫助大，會請相關單位加強宣傳、市府會繼續努力。另外市府也有提供農民、漁民等保險，保障市民。最近社會局也會重新發文給去年未參加的市民，如果市民願意可以重新申請。另外副市長林欽榮也會與金管會、保險業者洽談，希望獲得更多業者支援。

陳柏霖表示，去年高雄城中城大樓大火事件，46名罹難者中，有2人因有投保微型保險，獲理賠30萬元，市府應加強推廣。「這就是保險最重要的，這也比急難救助金的費用高，保障更多。」微型保險的費用全數由民間團體、保險業者買單。

陳柏霖指出，政府的急難救助金金額偏低，第一類平均可領9000元、第二類平均大約5000千多元，這些很難支應民眾所需的意外、醫療等需求。透過微型保險可讓民眾更有保障，同時也減輕政府負擔。加入微型保險，如遇意外死亡可獲30萬元理賠，如意外失能最高可獲30萬理賠。