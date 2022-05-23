金門觀光餐飲慘但更怕染疫 改採自主休假或做外帶

本土疫情重創觀光旅遊及餐飲業，外界預估將一路燒到七月，相當仰賴觀光的金門衝擊頗大。在地旅遊業者指出，金門首次面對嚴重疫情，居民都非常擔憂，許多從業人員還要求自主休假；金門餐飲業者也說，現在有快一半餐飲業者自主停止內用，疫情對相關產業的衝擊相當可怕。

金門縣觀光協會理事長吳嘉將指出，金門現在人心惶惶，相關產業也都慘，因為金門有別於台灣，過去都沒有確診案例，現在開始就讓民眾比較恐慌，居民大多自主不出門、學校也放假，很多餐飲業改做外帶、不開放內用。

吳嘉將提到，就旅遊業來說，因為當地民眾不希望外地人來，也不希望家人到台灣，航班都已經大幅減少，很多帶團怕染疫是導遊不帶團、司機不開車，做觀光客的餐飲業服務生也憂染疫而「自主放假」。

吳嘉將認為，台灣可能七月左右就有希望能較大幅度的活動，但金門這邊民眾較為保守，所以可能也會先看台灣的情況，再看看要不要動起來，因此最快也要八月比較有可能讓產業有相關恢復。

金寧鄉翁姓餐飲業者表示，現在民間業者都很怕疫情，先不論觀光，在地人自己就不敢外出用餐了，有一半左右的餐飲業也自行禁止內用，情況真的非常慘，再加上現在台灣人也沒法來，衝擊非常大。