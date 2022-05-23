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遷戶籍現領1200元值得嗎？ 律師這麼說……

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
新埤鄉公所巡迴7村開講，鄉長林志成使出渾身解數，拜託鄉民幫忙，爭取外地民眾遷籍新埤。記者魏斌／攝影
新埤鄉公所巡迴7村開講，鄉長林志成使出渾身解數，拜託鄉民幫忙，爭取外地民眾遷籍新埤。記者魏斌／攝影

屏東縣新埤鄉再度面臨1萬人口保衛戰，這次以疫情名義發放振興經濟消費禮金，盼留住人口。依法務部規定，為投票而遷籍，投票前4個月遷入並列入選舉人名冊，若無居住事實，且影響投票結果，都可能被認定為幽靈人口，觸犯刑法妨害投票正確罪。鄉長林志成反駁，憲法保障人民有遷徙自由，遷籍與選舉無關，他要外界別再攻擊抹黑。

律師吳春生說，新埤鄉雖以疫情名義發放振興經濟消費禮金，但公所宣傳時一再以力保1萬人口，避免年底選舉代表席次減少為訴求，另一名擬參選人又提加碼金，其目的顯然與年底選舉有關，一旦遭人檢舉恐有觸法之虞，當前實務上，是否違反選罷法已經不以登記參選日為準，只要有競選活動都可能被視為參選人，若遷籍民眾有投票權，恐仍有期約嫌疑。

吳春生提醒，有意遷籍民眾，憲法雖保障人民遷徙自由，但遷徙後也須有居住事實才能辦理遷籍，以往案例，透過手機通訊掌握電子足跡，或進一步調查居住處就能查明事實，無居住事實卻遷籍可能觸犯刑法213條「使公務員登載不實」的偽造文書罪，為了一千多元觸法，因小失大划不來。

投票 疫情

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