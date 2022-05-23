聽新聞
test
0:00 / 0:00
遷戶籍現領1200元值得嗎？ 律師這麼說……
屏東縣新埤鄉再度面臨1萬人口保衛戰，這次以疫情名義發放振興經濟消費禮金，盼留住人口。依法務部規定，為投票而遷籍，投票前4個月遷入並列入選舉人名冊，若無居住事實，且影響投票結果，都可能被認定為幽靈人口，觸犯刑法妨害投票正確罪。鄉長林志成反駁，憲法保障人民有遷徙自由，遷籍與選舉無關，他要外界別再攻擊抹黑。
律師吳春生說，新埤鄉雖以疫情名義發放振興經濟消費禮金，但公所宣傳時一再以力保1萬人口，避免年底選舉代表席次減少為訴求，另一名擬參選人又提加碼金，其目的顯然與年底選舉有關，一旦遭人檢舉恐有觸法之虞，當前實務上，是否違反選罷法已經不以登記參選日為準，只要有競選活動都可能被視為參選人，若遷籍民眾有投票權，恐仍有期約嫌疑。
吳春生提醒，有意遷籍民眾，憲法雖保障人民遷徙自由，但遷徙後也須有居住事實才能辦理遷籍，以往案例，透過手機通訊掌握電子足跡，或進一步調查居住處就能查明事實，無居住事實卻遷籍可能觸犯刑法213條「使公務員登載不實」的偽造文書罪，為了一千多元觸法，因小失大划不來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言