屏東新埤最後九天大撒幣搶人 不分老幼設籍現領1200元
屏東縣新埤鄉5月底人口數牽動今年底鄉代表選舉席次，若少於1萬，鄉代席次從11席降至7席。新埤鄉公所為此提前進入戰鬥模式，不僅祭出5月31日在籍發1200元利多，鄉長林志成也巡迴開講鼓吹鄉民拉人設籍，但有意投入鄉長選舉的葉光輝加碼，對新入籍者發500元禮金，已引發議論。
新埤鄉人口外流嚴重，4年前已打過一次人口保衛戰，今年底大選以5月底人口數決定鄉代席次。新埤4月人口數有9671人，若不滿1萬門檻，代表席次減為7席，林志成說，地方建設經費也會因此減少。
為搶人入籍，鄉公所以疫情受災振興經濟為名，發放1200元消費禮金，因未定設籍時間，形同戶籍一遷入就可現領1200元。若5月底達成1萬人目標，公所將支出1200萬元。為鼓吹鄉民拉親友入籍，公所已巡迴7村舉辦說明會，但林志成說，跑一輪不夠，時間允許會再巡迴說明，直到達標為止。
但這場搶人大戰，公所一頭熱，鄉民反應冷。日前在南豐村聖文殿舉行說明會，公所員工及助講員13人到場，村民僅25人出席。說明會晚間7點開講，但過程中僅一位村民走過到雜貨店購物，此外再無人車，附近住家不是關燈就寢就是大門緊閉，街頭即景已可窺見新埤人口外移、老化的程度。
林志成在說明會聲嘶力竭喊「自己的地方自己救」，還說公所105名員工每個都有責任額，人人都在衝。為了搶人他軟硬兼施，開玩笑點名現場一名公所員工說，現在起其他事先放著，只要每天按三餐打電話給鄉民，拜託他們找人入籍，有成績的話年底考績一定甲。
若年底1萬人口關卡不保，林志成說，以後沒經費，村鄰長兩天一夜參訪活動辦不了，至多只能從新埤到台南，中午就得回程，鄰長報也只能兩鄰訂一份，一人看一半。
有意投入鄉長選舉的葉光輝也自掏腰包，對新入籍者加碼發放500元禮金，但他強調，拉人入籍不是為選舉，是為了新埤的未來。
警職退休的曾男遷籍高雄數十年，已計畫把戶籍遷回，他直言，1200元有誘因，先遷回來錢到手再說。南豐村林先生說，鄉民反應沒很積極，但發現金有吸引力，有辦法找人的會找。
屏東大學不動產經營系副教授黃名義說，人口流失不是瞬間，猶如「無形殺手」慢慢掉下來，當鄉鎮出生少於死亡、遷出又大於遷入，面臨雙重不利。要留住人口與產業、交通有關，沒有產業誘因，人口一定出走。他建議公所，應了解優劣勢，找出地方創生特色故事，讓記憶文化能與經濟結合。
屏東縣33鄉鎮市，除新埤鄉人口跌破1萬。在1萬關卡徘徊還有麟洛鄉1萬619人、南州鄉1萬91人。屏東縣政府民政處觀察，麟洛鄉、南州鄉每月減少的人口都在個位數，今年底選舉應可驚險過關。至於屏東縣人口數，截至5月15日有80萬1300多人，至5月底也可驚險過關，議員席次維持55席不受影響，但若人口流失未解，2026年選舉勢有影響。
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