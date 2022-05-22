民進黨金門縣黨部主委單挑 縣小英之友會長蔡其雍勝出

民進黨今舉行兩年一度的全國縣市黨部黨職改選，其中深藍區域的金門成為關注焦點，金門縣黨部主委當選人蔡其雍表示，感謝大家支持，上任後將媒合中央資源，建立專責服務窗口，力拼年底公職選舉為民進黨在金門開拓新版圖。

民進黨金門縣主委、全國黨代表、縣黨代表選舉在今年有效黨員509人，共有二人爭取主委一職，縣小英之友會總會長蔡其雍獲得224票、現任主委許建全獲得167票，由蔡其雍勝出；另有廢票3張，投票率77%。另外也選出1位全國黨代表、16位縣黨代表，6月26日將從其中選出8位執委、5位評委。

蔡其雍表示，感謝每一位將手上的選票投給他的黨員同志，讓他有機會為大家服務，也肩負起為黨在金門開疆闢土的重責大任，這次結果並非他個人的勝利，而是代表著黨員對於他所堅持的價值表達認同，並願意一起勇敢前行、不畏艱難的推動改變，也感謝主委許建全在過去兩年之間穩健的領導黨部，並在這次改選過程中與他共同堅持乾淨選風。

金門縣黨部自2000年創立以來22年，期間黨員數量更迭頻繁，公職拓展更有著極限；一來可能是整體結構問題，二來也讓許多關心黨部未來發展的同志們思索，黨部團隊要如何感動更多的金門民眾，並且在逆境中開闢出奇蹟？

近年看到蔡英文總統對於政策推動的堅持，以及她回任黨主席後中央黨部的改造；蔡其雍有感於金門縣黨部身為離島黨部的開創潛力，在於青年人才培育、台澎金馬群島家園論述，有著無限的進步空間；在諸多黨員前輩的鼓勵後，他選擇勇敢承擔，推動改變的力量。