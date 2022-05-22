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終結居隔單之亂！高雄市推自主回報表 5月20日前個案可線上辦

聯合報／ 記者徐如宜林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁加碼宣布，23日中午12點起，受理5月20日前確診個案與密切接觸者未收到隔離書者的線上申請。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁加碼宣布，23日中午12點起，受理5月20日前確診個案與密切接觸者未收到隔離書者的線上申請。記者徐如宜／攝影

為解決民眾盡快領到隔離書的問題，高雄市昨天已提出「高雄市確診者自主回報表單」作法，市長陳其邁今天在防疫記者會又加碼宣布23日中午12點起，受理5月20日前確診個案與密切接觸者未收到隔離書者的線上申請。

陳其邁表示，高雄市在居隔單的開立部分，昨天已經說明「高雄確診者自主回報表單」，從收到簡訊開始大概5個小時內，開放下載居隔單，速度很快，因為把時間往前提4小時左右。也就是當民眾接到醫院確診通知 ，衛生局就會發簡訊給當事人，務必拜託請在2小時內回傳。

陳其邁說，昨天大概33%使用，希望能增加到6.7成。提醒大家收到簡訊，上面會有「連結」，按進去填寫，主動回報疫調資料及同住者名單，這樣開立居隔單也更快，節省了從PCR通報到法傳系統的時間。

5月20日前沒收到居隔書者怎麼辦？陳其邁今天加碼公布，加速流程，23日中午12點起，受理5月20日前確診個案與密切接觸者未收到隔離書者的線上申請。確診個案和密切接觸者，只要掃一下QR Code，填好表單，讓補開單中心查驗。若不通過就通知申請者補正資料；若通過就開單，以電子簡訊發出，需紙本者，經核定級通知前往區公所領取。

高雄市府23日中午12點起，受理5月20日前確診個案與密切接觸者未收到隔離書者的線上申請。高雄市政府提供
高雄市府23日中午12點起，受理5月20日前確診個案與密切接觸者未收到隔離書者的線上申請。高雄市政府提供

陳其邁 高雄市 居家隔離

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