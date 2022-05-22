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高雄未收到5月20日前居隔單 23日中午起可線上申請

中央社／ 高雄22日電

高雄市確診者自主回報單」昨天上線，市府表示已有33%民眾使用新系統回報；20日前未收到隔離書者，明天中午起可線上申請。

高雄市長陳其邁昨天宣布「高雄市確診者自主回報單」上線，民眾PCR採檢陽性報告出來後，市府衛生局就會發送簡訊，點簡訊中選連結就可回報疫調資料及同住者名單；約5小時後市府會再寄發第2封簡訊，點選網址填入確診者身分證字號與確診者手機號碼，即可下載居隔通知書，加速疫調作業。

陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，昨天約已有33%的確診者使用新系統，希望能增加到6、7成，並希望民眾在收到簡訊後能盡量在2小時內填寫完畢。

針對20日前未收到居隔單的民眾，陳其邁說，23日中午起受理線上申請，民眾只要上高雄市政府網站「新冠肺炎居家照護及疫情專區」，依確診者或密切接觸者身分別填寫資料，就會有專人協助。

高雄市下週起高中以下各級學校、幼兒園暫停實體課程1週。高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎表示，校園疫苗接種順延施打，如有需求可自行到醫療院所接種。中央配送的6.7萬劑輝瑞兒童疫苗也將到貨，25日接種將全面使用輝瑞兒童疫苗。

另外，高雄市大寮區養護機構「仁愛之家」傳出人員集體染疫，潘炤穎說明，有1名工作人員在14日確診，立即啟動所有人員採檢，發現員工、住民共30人確診，其中23人原機構安置並進行投藥、7人有症狀送醫，目前無重症死亡個案。

媒體詢問，有罕見疾病兒童20日晚間確診送醫、今天凌晨死亡，病程發展快速，對罕病兒家長有何建議。衛生局長黃志中表示，這名個案因症就醫，相關因素將由中央流行疫情指揮中心進一步了解，社會局則會提供家屬必要協助；針對家中有罕病兒童，建議如果醫生評估可以，還是要打疫苗。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄共新增7135例，高市府表示，其中包含境外移入、系統重複通報及改判16例，隔離期間轉陽1428例、外縣市旅遊史105例、密切接觸者5394例、新案疫調中192例。

高雄市 陳其邁 隔離

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