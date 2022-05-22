高雄議員倡議「夜經濟委員會」 學者給提醒

高雄港夜景迷人，跨百光年、2022台灣燈會等大型活動讓人看見這座城市發展夜經濟潛力，市議員李雅慧說，歐美發展夜經濟已相當成熟，主張高雄能以亞灣區為起點，建議市府成立「夜經濟委員會」，跨局處推動夜經濟。

市長陳其邁認同這構想，指示觀光局及經發局統籌規畫夜經濟委員會，利用疫情期間做好準備，待疫情過後快速重振經濟。學者提醒，衝刺夜經濟要有一些配套。

「高雄需要發展夜經濟！」高雄都會發展文教基金會監察人、高雄師範大學校長吳連賞說，夜經濟分為「夜市經濟」與「夜間觀光」，夜市經濟是台灣人的最愛，也接近民眾消費、旅遊習慣。高師大進行的「小民再造‧市集再生」大學社會責任實踐計畫，就是協助六合、林德官、凱旋夜市轉型，也證明有成效，近年疫情衝擊百業，夜市仍受庶民喜愛。

吳連賞說，高雄近十幾年來在城市美學、文創景點著墨甚多，台灣燈會辦得有聲有色，吸引許多觀光客前來，高雄「夜間觀光」潛力十足，但夜間觀光跟城市治安有密切關係，要打造安全、友善環境，民眾才能放心地享受夜經濟。

李雅慧說，跨百光年、台灣燈會等大型活動，高雄夜色風情萬種，讓人印象深刻。鄰近高雄港的亞灣區是發展夜經濟的絕佳基地、起始點，近年幾場盛會為周邊商家、旅宿業帶入可觀商機，亞灣區、駁二一帶能進一步規畫加值，引進適合的店家，可望成為高雄夜經濟基地。

除了動態夜經濟，李雅慧建議要有靜態夜經濟，建議市府評估鄰近亞灣區的高雄圖書總館是否可調整為24小時開放，帶動夜間閱讀風氣。李雅慧說，新北圖書總管2015年5月起試辦指定樓層24小時服務，提供市民自修、夜間閱讀環境，24小時開放有很多管理面要調整，可循序漸進，讓總圖有更多元、便民服務。

2015年開幕的新北市立圖書館總館，比照誠品書店採24小時開放，是國內公立圖書館首例，受疫期影響，已改為和一般圖書館相同的營業時間，館方考量效能及管理，未來是否還是24小時開放要再研議。

高雄市立圖書館總館目前開放時間為上午10點到晚間10點，比其他公立圖書館延長1小時。高市圖表示，世界各大公立圖書館鮮有24小時開放，夜經濟不等於24小時服務，高雄市立圖書館總館二期共構會展文創會館即將啟用，包含夜經濟等服務型態。

市議員郭建盟質詢也多次提及夜經濟概念，他表示，高科技大廠陸續投資高雄，須留意結構性失業、貧富不均，發展夜經濟可提升高值化消費性服務業，讓高雄擺脫低薪環境。

郭建盟認為，市府應在高流、衛武營等一級表演場地推動A咖級展演，藉此吸引觀光客留宿高雄，振興高雄夜經濟，夜經濟不只是夜市、小吃，應從藝文、體育等活動做起，吸引更多元族群到高雄消費。

郭建盟指出，107年至去年，六都藝術娛樂及休閒服務業營利事業銷售額，台北居冠、高雄第四，僅勝桃園、台南，高雄應強化藝術、娛樂及休閒服務業等面向，全面推展夜經濟。

高雄餐酒館消費型態日益蓬勃，營業時間拉長到深夜、凌晨，獲夜貓族、年輕世代青睞。漢來美食近年有推出餐酒館品牌，漢來美食副總吳若寧說，高雄港灣風情是得天獨厚條件，業者樂於和市府攜手衝刺夜經濟，但疫情變數還在，防疫期間，正餐時段經營普遍艱辛，宵夜時段也還在度小月。