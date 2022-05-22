市場冷清清！大二生網路賣菜 只求「疫」起撐下去
疫情升溫，傳統市場採買人潮遽減。屏東縣美和科大學生陳佳佑為了幫菜販媽媽去化攤上蔬菜，推出外送服務，他利用網路、LINE平台接單，每單只收20元外送費，陳佳佑笑說，每天收入比打工時薪還低，但可以幫到有需要的婆媽還是很有成就感，不求賺得多，能一起撐過疫情高峰已經值得。
蔬果箱外送服務在都會區並不少見，外送平台也提供類似服務。陳佳佑因媽媽的菜攤在潮州鎮中正市場，外送區域以潮州，以及鄰近的萬丹、內埔、萬巒等4鄉鎮為限，在屏東地區應是首見。
陳佳佑就讀餐旅管理系大二，他觀察發現，鄉下地方還是習慣到傳統市場採買，既然疫情衝擊菜攤生意，不如主動把市場到住家這段路串起來，從菜攤到住家生鮮直送，應能滿足婆婆媽媽的需求，他找人架設網站，另利用臉書、LINE平台串聯，賣菜網以媽媽的名字命名為「花媽媽賣菜網」就此上架。
他自嘲，還是學生沒錢經營，現在的營運模式是，菜攤有什麼，網路同步賣，雖然沒資金額外採買多樣化蔬果，但從根莖蔬菜到豆類等10餘類產品，已夠家庭三餐使用，成立至今每天都有穩定接單，量雖不大，每單平均消費1至3百元，也頗可觀。
陳佳佑說，疫情期間特別小心，配送到府都會以酒精清消，下單民眾看了更放心，雖然媽媽習慣傳統市場買賣，看不太懂他玩什麼，他也清楚小規模經營沒辦法跟大型電商比拼，但疫情高峰期能讓一家三餐如常開吃，已算小有成就。
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